Il premio è dedicato ai migliori video racconti delle esperienze di alternanza, di tirocinio curriculare o apprendistato realizzati dagli studenti degli Istituti secondari di II grado e degli ITS Academy

NewTuscia – VITERBO – C’è tempo fino al 13 ottobre alle ore 17 per partecipare alla VI edizione del “Premio Storie di alternanza e competenze” dedicato ai migliori video racconti delle esperienze di alternanza, di tirocinio curriculare o apprendistato realizzati dagli studenti degli Istituti secondari di II grado e degli ITS Academy, promosso da Unioncamere e dalle Camere di commercio italiane tra cui la Camera di Commercio Rieti Viterbo. Un premio che punta a valorizzare non solo le esperienze di qualità realizzate in alternanza, tirocinio curriculare o apprendistato, ma anche le competenze acquisite in tali contesti formativi.

Anche quest’anno gli studenti di istituti di istruzione secondaria superiore o degli ITS Academy potranno raccontare la loro esperienza attraverso la produzione di un video racconto con un’attenzione particolare a quelli svolte nelle seguenti tematiche: transizione digitale, sostenibilità ambientale, inclusione sociale, turismo e cultura, agroalimentare, meccatronica, sistema moda, made in Italy e educazione finanziaria e all’imprenditorialità.

Il Premio prevede due livelli di partecipazione: il primo locale, promosso e gestito dalle Camere di commercio aderenti e direttamente da Unioncamere per i territori delle Camere di commercio non aderenti, il secondo nazionale, gestito da Unioncamere. Al livello nazionale si accede solo se si supera la selezione locale.

Le domande di partecipazione possono essere presentate fino al 13 ottobre 2023 collegandosi al link www.storiedialternanza.it e registrandosi al portale.

Sono previsti premi per il livello nazionale il cui ammontare complessivo è pari a € 20.000,00 oltre a riconoscimenti a livello locale.

Inoltre, in accordo con Federmeccanica e con la Rete di Scuole meccatroniche M2A, una specifica menzione per un video racconto incentrato sul settore della meccatronica per il quale sarà possibile effettuare un tirocinio extra curriculare retribuito, della durata di tre mesi, presso una medio-grande impresa del settore dal profilo internazionale e impegnata in investimenti 4.0.

La premiazione nazionale dei vincitori avverrà a novembre 2023.

Per ulteriori informazioni consultare il sito https://www.storiedialternanza.it/ o contattare l’Ufficio Orientamento al lavoro della Camera di Commercio Rieti-Viterbo: orientamento@rivt.camcom.it.