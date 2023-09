NewTuscia – TERNI – Anche questa 23° Edizione ha avuto successo con la partecipazione alle Sezioni previste da anziani giovani e meno giovani e da alunni e studenti. Un premio che abbiamo vissuto con più leggerezza rispetto ai gravi periodi di Pandemia che ci hanno preceduto. Purtroppo già alcune assenze sono derivate dal ritorno di Covid.

L’eccessivo caldo e novità negative non sono certo mancate, dalla guerra in Ucraina che continua senza sosta, ai danni per frane e mal tempo in particolare al nord Italia.

I partecipanti al Premio, alle sette Sezioni, sono stati numerosi e provenienti da ogni parte d’Italia. Ogni edizione ci porta nuovi scrittori, nuove importanti opere letterarie e nuove scuole .

Vi faccio un elenco dei primi tre classificati di ogni Sezione : Poesia in Lingua : 1° Classificata : Rosetta Capputi ( Dolce resa ). 2° Classificata : Rita Ambrogi ( Niente si ferma ),3° Classificata : Giuseppina Pacioselli Agostinelli ( Radici ), 3° Classificata :, Manuela Scimi ( Amare ). Poesia in Vernacolo . 1° Classificato Franco Frittella ( A conca ), 2° Classificata Giuseppina Pacioselli Agostinelli ( C’era ‘na volta la siepe ), 3° Classificata Vilma Menghini Lomoro ( Un amore impossibile ), 3° Classificao Maurizio Viola ( Demo n’occhiata a la storia ).Lettera o Poesia d’Amore dedicata a San Valentino, 1° Classificato Romeo Ceccangeli ( AVIS : La gioia di donare ), 2°Classificata Manuela Scimi ( Se scrivi una lettera ), 3° Classificata Nadiya Yatsulchak ( San Valentino ) 3°Classificata ( Le avventure di Mago Grassone ).Libri di Poesie 1° Classificato Ercole Mattioli ( Mia Poesia ), 2° Classificata Antonia Zazzeroni ( Nelle ansie del tempo ), 3° Classificata Falci Bianconi Lorena ( Il viaggio della felicità ) 3° Classificato Ermanno Ubaldi ( Su natura ,uomo, umanità, universo ), Libri di Narrativa 1° Classificata Anna Grazia Lodesani ( Valentino ) 2° Classificato Roberto Fogazzotto ( Mia cara amata sposa ), 3° Classificata Edda Patat ( La bambina con il Friuli nel cuore ). 3° Classificato Giuseppe Fatati ( Il bambino dai capelli rossi ). Premi Speciali Saggistica Armando Rossini ( Passeggiando per Terni con Tacito ) . Giacomo Pellicanò ( Clelia Pellicano )

Oltre agli adulti, donne e uomini, che si confrontano attraverso questa meravigliosa disciplina, abbiamo avuto bambini e ragazzi, delle scuole dalle primarie a quelle Universitarie, con il grandissimo piacere di averli come nostri fedeli autori. Il nostro compito oltre ad indirizzare gli adulti, alcuni non più impegnati nel lavoro, ad amare l’arte letteraria e non solo, ma anche l’arte figurativa, la musica ecc. Educare i più giovani ad amare l’arte in genere e la letteratura in particolare affinché il piacere della lettura li possa seguire per tutta la vita.

I Premiati nelle scuole :

Primaria Don Bosco – Bastia Umbra ( PG ), Secondaria Monelino Bettona ( PG )

Racconto: ( L’apparenza inganna) Poesia ( La lepre e il lupo ) Maria Sereni

Racconto Premio Speciale : ( Alessia e i suoi amici animali ) Maria Sereni, Matteo Sereni, Leonardo Agostinelli

Poesia ( L’amore ogni altro confine ) Leonardo Agostinelli

Istituto Omnicomprensivo Salvatorelli .- Moneta – Marsciano ( PG )

Racconto Premio Speciale ( Sara e la scomparsa di Emma ) Anna Perri

Scuola Primaria : Marco di Sarra classe VA – Insegnante : Paola Roela

Premio Speciale : Poesia e Disegno dedicato alla mamma

La Giuria composta dalla Presidente Prof.ssa Clara Cocci ( ex Preside ), Avv. Franca Ciarini e Prof. Paolo Casali con il Coordinamento del dr. Bruno Minelli Presidente della Pro Loco Terni APS .hanno esaminato ed espresso le loro professionali considerazioni sulle opere in concorso..

.