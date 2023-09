NewTuscia – VITERBO – I Convegno internazionale “Le reliquie della Chiesa. Storia, falsificazioni e traffici illeciti” del Centro per gli Studi Criminologici di Viterbo , in collaborazione con il Centro Studi Santa Rosa di Viterbo , alla sala Quattrocento del Monastero di Santa Rosa.

Sabato 30 settembre, con inizio alle 15:30, si terrà il primo convegno internazionale interamente dedicato allo studio scientifico delle reliquie della Chiesa che, per la loro profonda importanza economica, simbolica, storico-artistica e religiosa, nei secoli hanno sempre rappresentato oggetto di interesse culturale ma, purtroppo, sono state anche oggetto continuativo di traffici illeciti ad alta redditività clandestina.

Le reliquie della Chiesa. Storia, falsificazioni e traffici illeciti” avrà la presenza, presso la sala Quattrocento del Monastero di Santa Rosa di Viterbo, di esperti nazionali ed internazionali in materia di reliquie sacre e la partecipazione del Vescovo di Viterbo Orazio Francesco Piazza che, all’inizio del convegno, terrà una propria prolusione dopo i saluti del presidente del Csc Viterbo, Marcello Cevoli. Il programma del convegno, quindi, prevede alle 16 l’introduzione del dott. Andrea Natali, moderatore del convegno e Direttore della SAG – Scuola Biennale di Alta Formazione in “Archeologia Giudiziaria® e Crimini contro il Patrimonio Culturale” del Centro per gli Studi Criminologici di Viterbo. Alle 16.20 la dott.ssa Martina Caroli, Storica, Università di Bologna, tratterà sul tema “Collezioni antiche della Biblioteca Universitaria e Digital Library di Ateneo. Santi ladri e ladri di Santi”. Alle 16.40 l’avv. Riccardo Nodari, penalista Patrocinante in Cassazione, docente in materia di diritto penale applicato ai beni culturali e membro del Comitato Scientifico della SAG, parlerà su “Gli aspetti normativi”. Alle 17 la dott.ssa Eleonora Rava, FRHistS, University of St Andrews e la dott.ssa Anna Proietti del Centro Studi Santa Rosa ETS, relazioneranno su “Le reliquie del Monastero di Santa Rosa”. Alle 17.20 è previsto l’inizio della Tavola Rotonda e del dibattito con la conclusione dei lavori alle 18.

Il Centro per gli Studi Criminologici, Giuridici e Sociologici di Viterbo, Ente di formazione accreditato alla Regione Lazio per la formazione Superiore e continua, da anni opera nel settore della formazione e della divulgazione in materia di tutela e valorizzazione del Patrimonio Culturale. E’ fondamentale poter fornire ai professionisti ed agli operatori del settore, una formazione adeguata ed aggiornata sui principi, le metodologie e le tecniche che consentono, in ambito giudiziario ed extragiudiziario, di stabilire l’autenticità, la provenienza ed il valore economico attribuibile ad un reperto o un’opera d’arte. Una formazione specialistica deve essere all’avanguardia e deve necessariamente tenere conto della rivoluzione legislativa a cui si è assistito negli ultimi anni e che ha condotto poi oggi all’emanazione della legge 22/2022. Una formazione che sappia altresì approfondire tutti i risvolti civili ed amministrativi e, conseguentemente, tutte le innovazioni tecnologiche, metodologiche e tecniche fondamentali per la tutela del Patrimonio Culturale ed indispensabili per il contrasto dei crimini contro lo stesso perpetrati. Quindi le vicende relative alle reliquie rientrano a ragione nelle tematiche formative e di ricerca del Centro per gli Studi Criminologici e della Scuola Biennale di Alta Formazione in “Archeologia Giudiziaria® e Crimini Contro il Patrimonio Culturale .

Il convegno internazionale “Le reliquie della Chiesa. Storia, falsificazioni e traffici illeciti” del Centro per gli Studi Criminologici di Viterbo ha, quindi, obiettivi di molteplice valenza. Da una parte trattare dell’argomento mediante esperti che possano dare informazioni chiare e qualificate sulle reliquie sacre, dall’altra sensibilizzare, dando consapevolezza reale, sulla priorità di salvaguardare le reliquie e anche evidenziare l’importanza di formare professionisti che abbiano le conoscenze e le capacità teoriche e pratiche di agire, a livello giudiziale ed extra-giudiziale, in questa complessa quanto fondamentale materia. In generale, il primo convegno internazionale del Csc Viterbo su “Le reliquie della Chiesa. Storia, falsificazioni e traffici illeciti” vuole aprire una finestra ampia sui rischi di sottovalutare i reati contro il patrimonio culturale e storico-artistico, specie se hanno valenza religiosa ed identitaria di tutta una comunità. Senza conoscenza e appropriata formazione sono a rischio, prima delle reliquie e dei beni culturali, la stessa coscienza di un popolo e delle proprie storia e tradizioni.

