NewTuscia – NEPI – “Riteniamo inammissibile la soppressione della fermata dell’autobus presso località Settevene.

In un momento in cui si dovrebbe potenziare il servizio ed accelerare la modernizzazione delle linee di trasporto, non possiamo lasciare senza attenzione un avvenimento del genere.

La richiesta di attenzione da parte del gruppo Lega Salvini Premier di Nepi: “Trovare una soluzione per sopperire a questa mancanza e garantire la copertura, ripristinando il servizio di fermata dell’autobus nella zona di Settevene nel comune di Nepi. Parliamo di una fermata che interessa una località dove risiedono decine di persone tra cui giovani, studenti, disabili e molti anziani che hanno necessità di utilizzare l’autobus per muoversi liberamente, ma anche per quelle piccole azioni quotidiane, come fare la spesa, che altrimenti risulterebbero impossibili. Ci renderemo parte attiva e seguiremo da vicini la vicenda, portando il problema presso i nostri rappresentanti, questo per trovare una soluzione e cercare di sopperire a questa mancanza e garantire la copertura del servizio. Il punto di fermata oggi più vicino, infatti è troppo distante e raggiungibile solo camminando sul ciglio della strada statale. Inoltre è situato in un percorso piuttosto pericoloso soprattutto di notte”.

Andrea Giglietti

Coordinatore comunale Lega Nepi”