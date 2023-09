Il webinar si terrà domani mercoledì 27 settembre alle ore 15.00.

Roma, 26 settembre 2023 – L’evoluzione tecnologica a supporto dei sistemi di controllo e di gestione ha assunto un peso specifico determinante all’interno di un’attività d’impresa poichè consente di verificare in tempo reale l’andamento aziendale rispetto agli obiettivi prefissati, l’efficienza nell’allocazione delle risorse e l’ottimizzazione dei processi.

Sono questi i principali temi del webinar gratuito e dedicato ai piccoli operatori economici, ai liberi professionisti e a tutti i cittadini della provincia di Viterbo che si terrà domani mercoledì 27 settembre a partire dalle ore 15.00 e al quale si potrà partecipare attraverso il link https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html

Le attività possono essere seguite anche sui canali social LinkedIn, Facebook e Twitter di Poste Italiane attraverso l’hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram.

Il seminario on line, dal titolo “La business intelligence al servizio del controllo di gestione”, sarà condotto dal relatore Francesco La Piana, responsabile Business reporting in Amministrazione Finanza e Controllo in Poste Italiane.

L’iniziativa rientra nel progetto di Educazione Digitale della Corporate University, che si propone di fornire agli utenti una panoramica delle innovazioni tecnologiche e digitali, attraverso webinar e contenuti multimediali sempre disponibili sul sito http://www.posteitaliane.it, nella sezione dedicata, come podcast, giochi, infografiche e videopillole.

Il webinar, inoltre, si inserisce nel più ampio programma di Poste Italiane quale guida per i cittadini nello sviluppo di conoscenze e sempre maggiori competenze tra tecnologia e digitalizzazione in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.

