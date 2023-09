NewTuscia – ROMA – La commissione Agricoltura e Ambiente del Consiglio regionale ha dato parere favorevole alla nomina del nuovo direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) e dei due vicedirettori che lo affiancheranno. A darne notizia è la presidente Valentina Paterna: “Tommaso Aureli è il nome su cui la commissione si è trovata d’accordo. È una persona esperta e preparata, che ha già saputo dimostrare il proprio valore all’interno di Arpa. Un professionista serio che senz’altro saprà muoversi al meglio in vista delle tante iniziative già ora in campo e, soprattutto, di quelle all’orizzonte”. I due vicedirettori sono invece Maurilio Fraboni e Danila Grimaldi Abbafati: “La Regione ha guardato all’esterno – spiega Paterna – per le due figure che affiancheranno Aureli. Sia Fraboni che Grimaldi Abbafati hanno maturato un’esperienza nei rispettivi ambiti professionali che sono certa rappresenterà un valore aggiunto”.

“Sono felice – conclude la presidente – che la giunta del presidente Rocca abbia provveduto in tempi brevi ad individuare i dirigenti Arpa, di questo ringrazio l’assessore Elena Palazzo che, come sempre, si è attivata tempestivamente. Da parte mia rinnovo la piena disponibilità come presidente della VIII Commissione al dialogo con Aureli, Fraboni e Grimaldi Abbafati sulla tutela dell’ambiente laziale, nostro patrimonio inestimabile”.

Aureli, 61 anni, laureato in scienze biologiche, dirigente all’Arpa dal 2002, era già commissario straordinario dell’Agenzia dal giugno scorso. In precedenza aveva ricoperto gli incarichi di direttore della sezione provinciale di Roma e direttore ad interim della sezione provinciale di Rieti; era stato anche direttore ad interim dell’area innovazione e sviluppo tecnico presso il servizio tecnico dell’Arpa. Dopo il via libera della commissione, lo schema di decreto torna all’attenzione del presidente Rocca per la firma definitiva.