ROMA –

“Le dichiarazioni rilasciate dal primo ministro della Sassonia, Michael Kretschmer (CDU) e dal collega europarlamentare Ferber (CSU) sposano la linea del governo italiano sui migranti, non quella del governo tedesco. Anche in Germania esiste “una situazione drammatica” rispetto all’immigrazione massiva ed illegale, che deve essere affrontata con fermezza nell’interesse delle popolazioni europee, ma anche degli stessi migranti. Controllo delle frontiere e accordi con le nazioni di origine e transito, sono l’unica soluzione per governare il fenomeno migratorio”.