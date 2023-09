Sulla scia del Libro Bianco sulle infrastrutture, presentato lo scorso anno, convegno domani martedì 26 settembre a Perugia, dalle ore 15 presso la Camera di Commercio dell’Umbria, organizzato da Ente camerale e Uniontrasporti. Tra i vari momenti il nuovo programma infrastrutture di Unioncamere, l’aggiornamento e upgrade dei KPI di performance infrastrutturali, il tavolo di confronto sulle priorità infrastrutturali per il territorio e le principali criticità da risolvere.

NewTuscia – PERUGIA – Le priorità infrastrutturali per il sistema economico umbro saranno al centro dell’incontro in programma per domani, martedì 26 settembre 2023 alle ore 15 a Perugia, presso la sede della Camera di Commercio dell’Umbria in via Cacciatori delle Alpi 42. Nel corso del convegno, dal titolo “Le strategie infrastrutturali del mondo economico per un’Umbria più competitiva”, organizzato dall’Ente camerale in collaborazione con Uniontrasporti, saranno presentati i risultati preliminari della nuova indagine nazionale sui fabbisogni logistici e infrastrutturali del sistema economico, e l’aggiornamento degli indicatori di performance infrastrutturali. Un convegno sulla scia del Libro Bianco sulle infrastrutture, presentato lo scorso anno, con verifiche, aggiornamenti e upgrade dei KPI di performance infrastrutturali.

Questo Il programma:

– ore 15 Saluti introduttivi

Giorgio Mencaroni, Presidente Camera di Commercio dell’Umbria.

Presentazioni a cura di Uniontrasporti:

– ore 15:10

“Il nuovo programma Infrastrutture di Unioncamere: gli obiettivi e le attività previste” – Antonello Fontanili, direttore Uniontrasporti.

– ore 15:20

– “Presentazione dei risultati preliminari dell’attività centralizzata” . Fabrizio Meroni, Project manager Uniontrasporti.

• Nuova indagine nazionale sui fabbisogni logistici e infrastrutturali del sistema economico.

• Aggiornamento e upgrade dei KPI di performance infrastrutturali.

– ore 15:30

“Tavolo di confronto su priorità infrastrutturali per il territorio e principali criticità da risolvere” – associazioni di categoria delle imprese, istituzioni regionali, responsabili delle strutture infrastrutturali di maggiore interesse.

– ore 17:00 Conclusioni

Enrico Melasecche, Assessore Infrastrutture Regione Umbria