NewTuscia – VITERBO – Si è svolto al PalaMalè nel pomeriggio di domenica il test amichevole tra le ragazze della Domus Mulieris e quelle della Pink Terni, entrambe impegnate a preparare l’esordio nel campionato di serie B in programma nel week-end del 7 e 8 ottobre.

Le due formazioni saranno al via in due gironi diversi ma, per entrambe, c’era la necessità di stare in campo il più possibile per mettere a punto i meccanismi, sia offensivi che difensivi, ed arrivare pronte ai match che metteranno in palio i due punti. Per questa ragione gli staff tecnici si sono accordati per far disputare quattro periodi da dieci minuti ciascuno, più altri due supplementari da cinque minuti, dando spazio al maggior numero di giocatrici possibili.

Sono arrivati importanti spunti su cui lavorare per lo staff della Domus Mulieris, guidato da coach Carlo Scaramuccia che, per l’occasione, era affiancato in panchina da Daniele Catalani: dopo un ottimo primo quarto, caratterizzato dalla buona vena offensiva della squadra che ha messo a referto ben 19 punti, è arrivato un calo nelle percentuali ma soprattutto nella precisione con cui venivano eseguiti i giochi offensivi. Terni ha gradualmente recuperato il divario accumulato nel primo parziale e, in avvio di quarta frazione, ha anche messo avanti la testa sul 46-45 trovando nei rimbalzi offensivi un’arma per mettere in difficoltà il quintetto gialloblù.

Un paio di buone iniziative di Gionchilie hanno riportato avanti la Domus Mulieris che ha chiuso i quattro tempi in vantaggio per 52-46. Al termine degli ulteriori due tempi da cinque minuti, il tabellone ha fissato il definitivo 59-56 per le viterbesi con i canestri finali di Susanna Puggioni.

Tra le note negative del match un problema al ginocchio sinistro accusato dal capitano Federica Pasquali, costretta ad abbandonare il parquet nel corso del quarto parziale. Le sue condizioni verranno valutate con attenzione in questi giorni ma la speranza è ovviamente che non si tratti di nulla di grave e che la guardia gialloblù possa tornare al più presto in gruppo.

Nel prossimo fine settimana la Domus Mulieris sarà impegnata in un bel quadrangolare a Roma contro San Raffaele, Virtus Albano e Virtus Aprilia, tutte avversarie che ritroverà poi anche in campionato.