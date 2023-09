NewTuscia – TERNI – Più di 70 le associazioni e i gruppi sportivi che hanno partecipato alla Notte Bianca dello Sport che si è tenuta venerdì 22 settembre nelle vie e nelle piazze del centro di Terni.

L’evento è stato organizzato dall’ufficio sport del comune di Terni dietro il coordinamento dell’assessore Marco Schenardi, il quale ha invitato a partecipare anche l’Associazione “No alla Droga Italia” per promuovere insieme allo sport il messaggio di una vita sana e libera dalle droghe.

L’Associazione “No alla Droga Italia” nasce con lo scopo di dare ai giovani e agli adulti informazioni basate sui fatti in merito alla droga, affinché possano prendere decisioni consapevoli e vivere liberi da essa. Per raggiungere tale obiettivo “No alla Droga Italia” mette a disposizione materiali informativi completamente gratuiti, e un sito internet interattivo (www.noalladroga.it).

Sono stati molti i cittadini che hanno mostrato interesse e hanno preso gi opuscoli informativi. Una mamma è andata a prendere a casa i figli ed è tornata chiedendo ai volontari dell’associazione di improvvisare una mini-istruzione sul problema delle droghe. I due figli si sono mostrati molto curiosi ed interessati non solo al problema delle droghe, ma anche ai motivi che spingono le persone ad assumerle.

I titolari di molti esercizi commerciali, consapevoli del problema sociale, hanno voluto i materiali da poter mettere a disposizione della loro clientela. Dunque, anche a Terni come in altre città d’Italia, gli esercenti si stanno attivando per divulgare il messaggio della verità sulla droga.

Hanno mostrato grande sensibilità al problema il Vicesindaco ed il Presidente del Consiglio Comunale che, avvicinandosi al gazebo, hanno potuto prendere tutti materiali che l’associazione mette a disposizione.

La presenza di “No alla Droga Italia” alla Notte Bianca dello Sport di Terni è un inizio di collaborazione con le istituzioni locali, che potrà sfociare in progetti educativi e di prevenzione coinvolgendo scuole, associazioni sportive e tutti quegli enti interessati al grande problema della droga.

Nella serata sono stati distribuiti più di mille opuscoli.

L’associazione “No alla Droga Italia” si fa promotrice del messaggio del filosofo L. Ron Hubbard che ha scritto: “Le droghe privano la vita delle emozioni e delle gioie che sono, comunque, l’unica ragione del vivere.”