NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Il Consiglio Comunale è convocato, in sessione ordinaria, in prima convocazione il giorno 28 settembre 2023 alle ore 17.00 nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale in Piazza Matteotti n. 3.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 2022 AI SENSI DELL’ART. 11-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011.

MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 ED ELENCO ANNUALE 2023 E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL DUP 2023/2025 E AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025.

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL PULMINO COMUNALE IN DOTAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI/CULTURALI/SPORTIVI. MODIFICA ART.2.DETERMINAZIONI.

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI CIVITA CASTELLANA (VT) E BASSANO ROMANO (VT).

MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI DI MINORANZA BIONDI VALERIO DEL MOVIMENTO 5 STELLE E CAVALIERI YURI E ROMANI MAURIZIO DEL PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA AVENTE AD OGGETTO “MOZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO L’IMPEGNO DEL SINDACO A RICHIEDERE UN PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-LEGALE AL FINE DI VALUTARE LA CORRETTEZZA DELL’IMPORTO IMPEGNATO

PER L’APPALTO RIFIUTI NEL MESE DI LUGLIO 2023 IN RELAZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 132 DEL 29.06.2023” – PROT. 25606/2023.

MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI DI MINORANZA CAVALIERI YURI E ROMANI MAURIZIO DEL PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA AVENTE AD OGGETTO “CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA A JULIAN ASSANGE” – PROT. 24411/2023.

RICHIESTA DISCUSSIONE IN CONSIGLIO COMUNALE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI DI MINORANZA CAVALIERI YURI E ROMANI MAURIZIO DEL PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA, BIONDI VALERIO DEL MOVIMENTO 5 STELLE, BRUNELLI SIMONE, TOMEI NICOLETTA E CANCILLA MIDOSSI DOMENICO DEL PARTITO DEMOCRATICO IN MERITO ALL’ITER PROCEDURALE DELLA RICHIESTA DI APERTURA DI UNA DISCARICA DI RIFIUTI INERTI IN LOCALITA’ SAN SILVESTRO NEL COMUNE DI CIVITA CASTELLANA – PROT. 25604/2023.

Il Presidente del Consiglio

Giulia Pieri