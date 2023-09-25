NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Il Consiglio Comunale è convocato, in sessione ordinaria, in prima convocazione il giorno 28 settembre 2023 alle ore 17.00 nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale in Piazza Matteotti n. 3.
- APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 2022 AI SENSI DELL’ART. 11-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011.
- MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 ED ELENCO ANNUALE 2023 E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL DUP 2023/2025 E AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025.
- REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL PULMINO COMUNALE IN DOTAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI/CULTURALI/SPORTIVI. MODIFICA ART.2.DETERMINAZIONI.
- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI CIVITA CASTELLANA (VT) E BASSANO ROMANO (VT).
- MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI DI MINORANZA BIONDI VALERIO DEL MOVIMENTO 5 STELLE E CAVALIERI YURI E ROMANI MAURIZIO DEL PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA AVENTE AD OGGETTO “MOZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO L’IMPEGNO DEL SINDACO A RICHIEDERE UN PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-LEGALE AL FINE DI VALUTARE LA CORRETTEZZA DELL’IMPORTO IMPEGNATO
PER L’APPALTO RIFIUTI NEL MESE DI LUGLIO 2023 IN RELAZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 132 DEL 29.06.2023” – PROT. 25606/2023.
- MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI DI MINORANZA CAVALIERI YURI E ROMANI MAURIZIO DEL PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA AVENTE AD OGGETTO “CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA A JULIAN ASSANGE” – PROT. 24411/2023.
- RICHIESTA DISCUSSIONE IN CONSIGLIO COMUNALE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI DI MINORANZA CAVALIERI YURI E ROMANI MAURIZIO DEL PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA, BIONDI VALERIO DEL MOVIMENTO 5 STELLE, BRUNELLI SIMONE, TOMEI NICOLETTA E CANCILLA MIDOSSI DOMENICO DEL PARTITO DEMOCRATICO IN MERITO ALL’ITER PROCEDURALE DELLA RICHIESTA DI APERTURA DI UNA DISCARICA DI RIFIUTI INERTI IN LOCALITA’ SAN SILVESTRO NEL COMUNE DI CIVITA CASTELLANA – PROT. 25604/2023.
Il Presidente del Consiglio
Giulia Pieri