NewTuscia – CAPRAROLA – Nella giornata del 22 settembre 2023 i Carabinieri di Caprarola provvedevano ad eseguire un Ordine di Carcerazione emesso nei confronti di un uomo di anni 30, a conclusione di un’attività investigativa scaturita dalle numerose denunce presentate contro di lui per atti persecutori nei confronti di alcuni compaesani e vicini di casa.

Le vittime esasperate dalle violenze subite e costrette anche a cambiare le loro abitudini di vita, sporgevano denuncia nei confronti del responsabile per quanto stava loro accadendo. I militari di Caprarola raccolte tutte le denunce e svolti i relativi accertamenti, proponevano all’Autorità Giudiziaria una richiesta per l’emissione di un provvedimento coercitivo, idoneo per interrompere l’attività delittuosa del responsabile. La Procura della Repubblica, sposando tesi investigativa dell’Arma operante, emetteva idoneo provvedimento di carcerazione nei confronti dell’uomo al fine di poter porre fine agli illeciti comportamenti del trentenne.

Il presente comunicato viene condiviso con la Procura della Repubblica di Viterbo e trasmesso per interesse pubblico.

PRESUNZIONE DI INNOCENZA

Il soggetto indagato è persona nei cui confronti vengono fatte indagini durante lo svolgimento dell’azione penale; nel sistema penale italiano la presunzione di innocenza, art 27 Costituzione, è tale fino al terzo grado di giudizio e la persona indagata non è considerata colpevole fino alla condanna definitiva.