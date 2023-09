NewTuscia – VITERBO – A ridosso della 4a giornata del Torneo Santa Rosa, riepiloghiamo gli appuntamenti di questa settimana, la penultima dei match calendarizzati (dopo la 5a giornata cominceranno infatti le semifinali). Ci sono stati dei cambiamenti dovuti a questioni organizzative e quindi è in programma anche il recupero di un incontro non disputato nel girone B durante la terza giornata.

Lunedì 25 settembre alle ore 18:00 scenderanno in campo, per il girone A, POLIZIA DI STATO e ARMA DEI CARABINIERI. A seguire, alle 19:00, si recupererà in via del tutto eccezionale la partita tra COMUNE DI VITERBO e ARCHITETTI, GEOMETRI,

INGEGNERI, in coda nel girone B.

Proseguendo con il girone A, spazio mercoledì 27 alle ore 19:00 al posticipo di A.N. AVIAZIONE DELL’ESERCITO SEZ. MUSCARA’ vs UNIVERSITA’ DELLA TUSCIA. Giovedì 28 settembre nessuna variazione nel girone B per l’AERONAUTICA MILITARE S.M.A.M. che affronterà regolarmente alle ore 18:00 ARCHITETTI, GEOMETRI, INGEGNERI; ancora in dubbio l’orario delle 19:00 per SCUOLA SOTTUFFICIALI DELL’ESERCITO e COMUNE DI VITERBO.

La classifica del girone A vede svettare, con 6 punti, Arma dei Carabinieri e Pianeta Giustizia, seguite da A.N. Aviazione dell’Esercito sez. Muscarà e Polizia di Stato a quota tre; last but not least, UNITUS ancora bloccata a 0.

Situazione di poco differente quella del girone B: i Vigili del Fuoco, nonostante l’ultima sconfitta rimediata, rimangono capolista con 6 punti; parimerito con 3 punti per Architetti, Geometri, Ingegneri, Comune di Viterbo e Aeronautica Militare S.M.A.M.. A chiudere il

cerchio la Scuola Sottufficiali dell’Esercito-