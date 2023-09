NewTuscia – VITERBO – Bella vittoria per la FC Viterbo contro il Villalba nella quarta giornata di andata del campionato di Eccellenza Laziale.

Al 3′ la squadra ospite si rende pericolosa con una mischia in area. Al 23′ viene espulso il portiere del Villalba Quattrotto per fallo da ultimo uomo. Al 32′ vantaggio della FC Viterbo con un diagonale di Seck. Nel secondo tempo la formazione di Nardecchia colpisce un palo e spreca un’altra ghiotta occasione. Al 41′ la squadra di Nardecchia spreca un’altra occasione sotto misura, però dopo la respinta del portiere la palla arriva sui piedi di Ancillai che segna il gol del 2-0. Al 44′ nuova marcatura di Seck grazie ad un altro diagonale scagliato dentro l’area di rigore avversaria. La partita finisce 3 a 0 per la FC Viterbo. La società, dopo che la settimana scorsa la Viterbese ha riconsegnato le chiavi dello stadio Rocchi al Comune di Viterbo, dovrebbe avere nei prossimi giorni un incontro con la sindaca Chiara Frontini per capire quali saranno i tempi per poter giocare le partite in casa di questa stagione allo stadio Rocchi di Viterbo.

FC VITERBO (4-3-3): Bertollini; Lo Zito, De Goicoechea, Morariu, Spolverini (14′ st Pompei); Seck, Priorelli, Orlandi; Varriale, Cissè (34′ st Ancillai), Ottaviani

A disposizione: Morelli, Paganelli, Bucca, Martinozzi, Ciucci, Scozzari, Grillo

Allenatore: Massimiliano Nardecchia

VILLALBA: Quattrotto; Leacche, Banita, Ferri, Lalli, Felici (6′ st Menicucci, 38’st Di Giulio), Di Rollo (25′ st Angelini), Shainas, Regis, Laurato, Cardellini (25′ pt Pagella)

A disposizione: Zanna, Giuliani, Marchese, Tomaselli, Puttini

Allenatore: Diego Leone

ARBITRO: Denis Cornel Pal di Roma

MARCATORI 32′ pt Seck, 41′ st Ancillai, 44′ st Seck

Ammonito Morariu, Cissè, Seck, Varriale

Espulso Quattrotto