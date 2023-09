NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Primo acuto stagionale preseason-Campionato per la Polisportiva Vigor Acquapendente di coach Franco Bacchi. Gli aquesiani inchiodano sullo 0-0 una formazione di Categoria superiore come il Tuscania calcio allenata da Davide De Paolis. “In attesa di affrontare un Campionato di Seconda Categoria il cui obiettivo è divertire e divertirsi”, sottolinea Bacchi, “ci siamo espressi con una buona prova tattica contro una squadra che si presentava rispetto a noi con un maggior stato avanzato di preparazione”.

Amplissimo turn-over per i locali: Maico Alberelli, Alessio Bedini, Jacopo Benfante, Leonardo Brinchi, Andrea Canepina, Matteo Cannavacciolo, Maico Colonnelli, Tommaso Contadini, Juri Emidi, Francesco Galli, Maurizio Golini, Ruggiero Lombardelli, Yousfouf Malien, Alessandro Marabottini, Antonio Mencio, Lorenzo Pacifici, Edoardo Parrino, Dario Ronca, Mohamed Sidime, Samir Sulejimani, Giovanni Tascini, Arbaba Traorè. Amplissima sperimentazione anche per gli ospiti con minutaggio per Acampora, Aluisi, Bonaventura, Bordini, Capponi, Cardarelli, Cuneo, D’Ascenzi, De Santis, Dottarelli, Grandoni, Loreti, Luongo, Manglaviti, Moretti, Niari, Pasquarelli, Pica, Pieri, Provenzano, Rinaldi, Silveri, Vetrallini, Vincenti.