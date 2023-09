Stefano Stefanini

NewTuscoa – VITERBO – Silvia Somigli segretaria, UIL Scuola del Lazio e di Viterbo, ha parlato dell’inizio dell’anno scolastico e delle implicazioni del rapporto studenti, docenti, famiglie e operatori amministrativi nella trasmissione Fatti e Commenti di questa settimana, condotta da chi scrive, con la regia di Marco Nicoletti e la collaborazione editoriale di Gaetano Alaimo.

Il fil ruoge dell’intervista della responsabile Scuola della UIL, segretaria regionale UilScuola si riassume nell’impegno affinché “questo anno scolastico sia l’anno del rilancio della scuola, della valorizzazione del ruolo degli studenti, dei docenti e di tutto il personale, attraverso la lotta al precariato”.

Silvia Somigli ha affermato, confermando l’impegno dell’Organizzazione Sindacale, che: l’anno scolastico che prende si caratterizzi per una lotta concreta al precariato, che sta caratterizzando negativa,ente la scuola e crescendo in maniera esponenziale”.

Un augurio di prospettiva “Faccio infine i miei più sentiti auguri di buon inizio anno scolastico a tutti i lavoratori della scuola e agli studenti con la speranza che sia proficuo, di crescita integrale dei ragazzi, il più sereno possibile e all’insegna dei diritti e della partecipazione democratica”.