La proposta di legge regionale per favorire la circolazione dei crediti fiscali derivanti dagli interventi del superbonus 110 e decongestionamento dei pronto soccorso.

NewTuscia – ORTE – Nella trasmissione Fatti e Commenti in onda questo fine settimana su TeleOrte, con la regia di Marco Nicoletti e la collaborazione redazionale di Gaetano Alaimo, abbiamo intervistato il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale del Lazio, Daniele Sabatini sugli ultimi provvedimenti adottati dalla regione.

Sulla la proposta di legge n.72 presentata dallo stesso capogruppo di Fratelli d’Italia e sottoscritta da tutti i capigruppo della maggioranza, Laura Cartaginese, Luciano Crea, Nazzareno Neri e Giorgio Simeoni, con oggetto le disposizioni volte a favorire la circolazione dei crediti fiscali derivanti dagli interventi del superbonus 110.

La Regione Lazio con questa proposta di legge, nel rispetto delle leggi nazionali, intende coinvolgere le proprie società e i propri enti nell’acquisto dei crediti fiscali e al tempo stesso far acquistare gli stessi dai suoi fornitori per un loro utilizzo diretto in compensazione.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia ha sottolineato la costruttiva discussione e per il contributo offerto dalla commissione attraverso la presentazione degli emendamenti, segno evidente di un interesse intorno ad un tema che vede in serio rischio il futuro di molte imprese della nostra regione a causa della crisi generata dai crediti incagliati.

„Credo sia stato molto importante aver lanciato un segnale agli operatori economici in difficoltà, dimostrandogli la nostra vicinanza, ma soprattutto la volontà di intervenire concretamente per sbloccare una situazione di grande incertezza che rischia di avere forti ricadute sia in termini economici che occupazionali. Ora la proposta di legge regionale sara‘ discussa e approvata, in tempi rapidi si augura Sabatini, dal Consiglio regionale.“

Daniele Sabatini ha poi rapidamente riassunto:

– I provvedimenti della giunta del presidente Francesco Rocca per il decongestionamento delle liste di attesa nei pronto soccorso degli ospedali della regione.

– Sabatini ha fornito , tra l’altro, anche un’anticipazione sul contributo regionale concesso alla produzione tipica locale del „carciofo ortano“

Il capogruppo di Fratelli d‘Italia ha riassunto i tratti salienti del un pacchetto di delibere che la giunta regionale ha approvato recentemente nell’ambito del “Progetto sperimentale gestione sovraffollamento dei pronto soccorso” , per rendere disponibili nuovi posti letto, articolati per diverse tipologie assistenziali, così da sgonfiare i reparti di medicina e chirurgia e creare spazi per i pazienti in emergenza. Una soluzione emersa a seguito di un confronto con i direttori sanitari e dei pronto soccorso.

La Regione contrattualizzerà con le strutture sanitarie private accreditate oltre 350 posti letto, dando una risposta concreta e immediata, resa operativa dal 10 maggio, a una richiesta di oltre 730, per un costo di circa 22 milioni e 900mila euro.

Ricordiamo che da maggio scorso e’ stata resa fruibile la Centrale operativa, che tiene sotto controllo in maniera organica tutta la situazione dei posti letto nel Lazio.

Un’attenzione particolare e’ stata poi dedicata dal capogruppo Daniele Sabatini ai temi di sviluppo della Tuscia per le opere pubbliche infrastrutturali eseguibili nel Lazio e nella nostra provincia, programmati nel Piano di Ripresa e Resilienza, investimenti finanziabili con i Fondi Strutturali Europei da impiegare sul territorio per coadiuvare il PNRR