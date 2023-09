NewTuscia – CANALE MONTERANO – Nasce il nuovo circolo Legambiente “Al Biacco” di Canale Monterano (RM), in uno dei luoghi magnifici del Lazio dove sono state avviate oggi le attività con Puliamo il Mondo, in una giornata di impegno per l’ambiente delle tantissime persone che ne hanno preso parte.

“Un grazie di cuore e il benvenuto di tutta la nostra associazione, alle donne e agli uomini che hanno permesso l’apertura del nuovo circolo di Canale Monterano con tutta la loro voglia di percorrere le strade dell’ambientalismo in questa magnifica porzione di territorio, generando sinergie positive con la Riserva Naturale Regionale Monterano, la rete delle associazioni e della cittadinanza attiva e l’amministrazione comunale” dichiarano Roberto Scacchi e Maria Domenica Boiano presidente e direttrice di Legambiente Lazio.

Presidente del circolo è 𝐅𝐑𝐀𝐍𝐂𝐄𝐒𝐂𝐀 𝐂𝐑𝐎𝐒𝐓𝐀𝐑𝐎𝐒𝐀, 𝐆𝐀𝐄𝐓𝐀𝐍𝐀 𝐏𝐄𝐑𝐍𝐀 vicepresidente, 𝐅𝐄𝐃𝐄𝐑𝐈𝐂𝐎 𝐑𝐀𝐁𝐁𝐀𝐈, 𝐂𝐇𝐈𝐀𝐑𝐀 𝐏𝐀𝐋𝐌𝐀𝐂𝐂𝐈, 𝐏𝐈𝐄𝐓𝐑𝐎 𝐏𝐄𝐑𝐍𝐀, 𝐋𝐎𝐃𝐎𝐕𝐈𝐂𝐎 𝐁𝐈𝐙𝐙𝐀𝐑𝐈, 𝐋𝐔𝐂𝐑𝐄𝐙𝐈𝐀 𝐁𝐑𝐈𝐄𝐍𝐙𝐀 i componenti del direttivo e già tante le socie e soci del nuovo circolo.

“𝑃𝑢𝑙𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑖𝑙 𝑀𝑜𝑛𝑑𝑜” 𝑎 𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 𝑠𝑖 𝑒̀ 𝑠𝑣𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑙 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝐴𝑚𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑒, 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑖𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑑𝑖 𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑅𝑖𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑎̀ 𝐴𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎, 𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑡𝑟𝑎 𝑔𝑙𝑖 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑖, 𝑑𝑖 𝐴𝑙𝑒𝑠𝑠𝑎𝑛𝑑𝑟𝑜 𝐵𝑒𝑡𝑡𝑎𝑟𝑒𝑙𝑙𝑖 𝑠𝑖𝑛𝑑𝑎𝑐𝑜 𝑑𝑖 𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 𝑒 𝐹𝑎𝑏𝑟𝑖𝑧𝑖𝑜 𝐿𝑎𝑣𝑖𝑛𝑖 𝑣𝑖𝑐𝑒𝑠𝑖𝑛𝑑𝑎𝑐𝑜, 𝐹𝑒𝑟𝑛𝑎𝑛𝑑𝑜 𝐶𝑎𝑝𝑝𝑒𝑙𝑙𝑖 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑅𝑖𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜, 𝐴𝑙𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜 𝐷𝑖 𝐴𝑑𝑑𝑒𝑧𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝐿𝑒𝑔𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑁𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒, 𝑅𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑆𝑐𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖 𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑎 𝐷𝑜𝑚𝑒𝑛𝑖𝑐𝑎 𝐵𝑜𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑡𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑖 𝐿𝑒𝑔𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐿𝑎𝑧𝑖𝑜.