La lungimiranza del suo intervento in occasione del 150o dell’Unita d’Italia il 17 marzo 2011

Di Stefano Stefanini

NewTuscia – ROMA – Abbiamo ricordato nel Testo “ Dalla seconda Repubblica Romana al Risorgimento”, il contributo del presidente Napolitano per il 150o Anniversario dell’Unita’ d’ Italia, nel marzo del 2011.

Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano:

“ Ce la faremo con un nuovo cemento unitario, no’ a cieche partigianerie, ma senso del limite e responsabilità”, memoria e riflessione come elementi preziosi per suscitare innanzi tutto “orgoglio e fiducia” preziosi per “ suscitare le risposte collettive di cui c’è’ più bisogno, dalla coscienza critica dei problemi irrisolti alle nuove sfide da affrontare”.

Il Paese celebra da Nord a Sud : la notte del Tricolore ha segnato l’avvio delle cerimonie e manifestazioni, con spettacoli, musei aperti e spettacoli pirotecnici.

Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, con le alte cariche dello Stato ed i cittadini, ha reso omaggio all’Altare della Patria, poi si è’ recato al Pantheon e al Gianicolo, infine nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, ove e’ stata celebrata la messa dal presidente dei Vescovi italiani, card.Angelo Bagnasco: “Ne’ retorica, né’ nostalgia, nel dire Grazie a Dio per l’Italia , ma consapevolezza che la Patria che ci ha generato e’ una preziosa eredità e insieme una esigente responsabilità “

Il presidente Napolitano ha aperto il suo discorso a Montecitorio ringraziando tutti coloro che hanno raccolto l’appello a festeggiare questo Anniversario, in particolare i comuni, i più piccoli, tanti cittadini che hanno fatto pervenire al presidente messaggi di incoraggiamento e speranza.

Napolitano: “ non ha nulla di riduttivo legare patriottismo e Costituzione. Ima Carta che rappresenta tuttora la valida base del nostro vivere comune, offrendo, insieme ad un ordinamento riformabile, un’opportunità di principi e valori in cui tutti possono riconoscersi”

Reggeremo alle prove che ci attendono, come abbiamo fatto in momenti cruciali del passato, perché disponiamo anche oggi di grandi riserve di risorse morali e umane. Ma ci riusciremo ad una condizione: che operi nuovamente un forte cemento nazionale unitario, non eroso è dissolto da cieche partigianerie, da perdite diffuse del senso del limite e della responsabilità …

Nessun impaccio e’ giustificabile – ha affermato il presidente Napolitano di fronte alle Camere Riunite – nessun impaccio può trattenerci dal manifestare – lo dobbiamo anche a quanti, con la bandiera tricolore operano e rischiano la vita nelle missioni internazionali – la nostra fierezza nazionale, il nostro attaccamento alla Patria Italiana, per tutto quello che di nobile e vitale la nostra nazione ha espresso nel corso della sua lunga storia.

Potremo tanto meglio manifestare la nostra fierezza nazionale, quanto più ciascuno di noi saprà mostrare umiltà nell’ assolvere i propri doveri pubblici, nel servire ad ogni livello lo Stato ed i Cittadini.

Il testo sul 150o del’Unita d’Italia scritto da Bruno Salvatori e Stefano Stefanini.

Il rapporto con la Chiesa e’ uno dei punti di forza su cui possiamo far leva per il consolidamento della coesione e dell’unità nazionale .

Il Presidente ricorda come l’Italia ha sempre voluto garantire “ la laicità dello Stato e la libertà religiosa e insieme il graduale superamento di ogni separazione e contrapposizione tra laici e cattolici, nella vita sociale e nella vita pubblica .

Si tratta di un fine e un traguardo perseguiti e pienamente garantiti dalla Costituzione repubblicana e proiettatasi sempre di più in un rapporto altamente costruttivo e in una collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del Paese, anche attraverso il riconoscimento del ruolo sociale e pubblico della Chiesa Cattolica.”

Questo, insieme a molteplici altri momenti e tratti biografici, il testamento morale e politico affidato agli italiani dal presidente Giorgio Napolitano.