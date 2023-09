Sabato 30 settembre, dalle 18, tra corso Garibaldi e piazza 29 aprile 1943, l’iniziativa curata da Fisar Delegazione di Viterbo e inserita nell’ambito della manifestazione “Tutto in una notte”

NewTuscia – ORTE – Una serata dedicata al vino e un omaggio al Tevere, il fiume che bagna Toscana, Umbria, Lazio e attraversa Roma, antica via di comunicazione fluviale e preziosa riserva d’acqua per territori dove l’agricoltura e la viticoltura sono eccellenze assolute, così importante da essere considerato nel lontano passato una divinità. Nell’ambito della manifestazione “Tutto in una notte”, organizzata dall’assessorato allo sviluppo economico del Comune di Orte, in collaborazione con il Comitato festeggiamenti Orte Scalo classe 1983 e con il patrocinio del Centro Sviluppo Orte, sabato 30 settembre, dalle 18, a Orte Scalo, tra corso Garibaldi e piazza 29 agosto 1943, si svolgerà “Tevere fiume di vino”. L’iniziativa coinvolgerà le espressioni vinicole più rappresentative dei territori bagnati dal Tevere e dai suoi affluenti, che verranno presentate e servite ai banchi d’assaggio dai sommelier della Fisar Delegazione di Viterbo. “Un vero e proprio omaggio in primis alla viticoltura della zona di Orte e poi delle altre aree geografiche in cui scorre il Tevere – sottolineano dalla Fisar Delegazione di Viterbo -. Le degustazioni spazieranno tra vini bianchi e rossi, prodotti da differenti varietà di vite quali i grechetti, i vitigni dell’Orvieto, i vitigni del Frascati, il ciliegiolo, il sangiovese, il syrah, il gamay, per diverse denominazioni. Un’occasione per apprezzare anche vini di qualità poco conosciuti, attraverso il buon bere in modo consapevole”. Agli appassionati del nettare di Bacco, che acquisteranno il biglietto dal costo di 10 euro per quattro degustazioni, saranno consegnati un bicchiere e una sacchetta. I “wine lovers” potranno inoltre abbinare ai vini i prodotti tipici del territorio ortano, proposti dalle aziende Tin Tin e Del Gelsomino, da SPQR Grillers e dagli stand gastronomici curati dal Comitato festeggiamenti Orte Scalo classe 1983.