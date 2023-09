Domenica sfida tra gli Arcieri locali e quelli toscani di Anghiari (Ar)

NEWTUSCIA/UMBRIA – LUGNANO IN TEVERINA – (Riccardo Frezza 22/09/2023) – Si svolgerà domenica 24 settembre la terza edizione del “Dardo dei Borghi” che vedrà sfidarsi a Piazza Santa Maria a Lugnano in Teverina, gli arcieri locali e quelli della Compagnia Sagittari Anglariensis di Anghiari (AR) che insieme a Lugnano per l’Umbria è uno dei Borghi più Belli della Toscana.

“Una sfida interregionale – dichiara il vice Sindaco e presidente umbro dei Borghi più belli d’Italia, Alessandro Dimiziani – con l’obiettivo di scambiare esperienze culturali e conoscenze all’interno di una importante associazione come quella dei Borghi più Belli d’Italia”.

Alla manifestazione, saranno presenti anche amministratori del Comune toscano e la coordinatrice dei Borghi più Belli della Toscana Elisabetta Giudrinetti “con la quale – puntualizza Dimiziani – già da tempo è partita una solida collaborazione per condividere tante iniziative su tematiche importanti. Una giornata di grande prestigio – aggiunge poi – non solo per la gara ma anche per la contemporanea visita a Lugnano in Teverina di un noto tour operator americano con 23 operatori turistici al seguito, interessati ai Borghi dell’Umbria, ai quali è stato dedicato un programma di attività esperienziali nell’arco della giornata, tra le quali lo spettacolo della gara degli Arcieri”.

Ad accogliere la delegazione statunitense oltre agli amministratori e ai produttori locali, anche una rappresentanza di cittadini Usa che si sono stabiliti a Lugnano e si sono subito innamorati del borgo e che parteciperanno alla giornata con i propri connazionali. Sarà presente inoltre anche una famiglia statunitense discendente da quella nobile dei Vannicelli (casato che ha lasciato a Lugnano segni indelebili nel corso dei secoli) “con la quale – ricorda sempre il vice Sindaco – l’amministrazione comunale sta lavorando in vista del 2024, Anno del Turismo delle Origini o di Ritorno. Un’iniziativa promossa dal ministero del turismo e nella quale l’associazione dei Borghi più Belli d’Italia vuole recitare un ruolo da protagonista”.

Programma:

Domenica 24 ore 17,00

Piazza Santa Maria

Corteo Storico degli Sfidanti

ore 17:30 Gara di Tiro in Piazza

ore 19:30 Premiazione

ore 20:00 Stand gastronomico con arrosticini e pizzarelle

ore 21:00 Saluto della delegazione del Tour Operator Asta.

(Riccardo Frezza pubblicato 22.09.2023)