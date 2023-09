Realizzato dalla società Paddle Play su dei terreni concessi dal Comune – Il sindaco Alessandro Romoli: “Ottimo esempio di collaborazione tra soggetto privato e pubblica amministrazione”

NewTuscia – BASSANO IN TEVERINA – I lavori sono terminati e i terreni di gioco sono finalmente pronti a ospitare partite tra amici, tornei e lezioni. Ieri pomeriggio a Bassano in Teverina è stato infatti inaugurato un nuovo impianto sportivo con due campi da padel di ultima generazione realizzati dalla società ‘Paddle Play S.R.L.S.’.

Risultato finale di una fruttuosa collaborazione tra soggetti privati e amministrazione comunale, l’impianto con campi da padel di Bassano in Teverina è ormai una realtà per la gioia di sportivi e amatori non solo bassanesi ma anche dei comuni limitrofi.

I campi da padel sorgono a fianco del campo da calcio comunale ‘Armando Ceccacci’. Prima l’amministrazione comunale di Bassano in Teverina ha portato a termine una trattativa con i proprietari dei terreni della zona, per acquisirne la proprietà, poi li ha concessi alla società ‘Paddle Play S.R.L.S.’ che ha provveduto alla realizzazione dei campi da padel a proprie spese. L’impianto, che fornisce un ulteriore importante servizio ai cittadini, è stato dunque realizzato senza spese né per l’amministrazione comunale né per i bassanesi.

Non solo. La società privata ha la possibilità di ampliare l’impianto nei prossimi anni con altre strutture sportive. ‘Paddle Play S.R.L.S.’ manterrà la concessione dell’impianto sportivo per 30 anni, al termine dei quali i due campi di padel ed eventuali altre infrastrutture passeranno di proprietà al comune di Bassano in Teverina. Nei prossimi giorni verrà lanciata anche un’applicazione tramite la quale sarà possibile prenotare i campi.

“Lo sport è salute e cultura – ha commentato il sindaco Alessandro Romoli alla cerimonia di inaugurazione -. Siamo orgogliosi di avere questa infrastruttura all’avanguardia nel nostro territorio che sono sicuro attirerà tanti sportivi e amatori. E siamo inoltre molto soddisfatti della collaborazione che abbiamo instaurato con Paddle Play S.R.L.S: è un chiaro esempio di come privati e pubblica amministrazione possono lavorare insieme per il bene della comunità”.

Amministrazione comunale di Bassano in Teverina