NewTuscia – VITERBO – Tutti gli eventi della seconda edizione del Festival della Tuscia, in programma dal 23 settembre all’8 ottobre. A Viterbo avrà inizio domenica 24 settembre, con un doppio appuntamento in sala Regia, a Palazzo dei Priori.

In occasione della presentazione sono intervenuti la sindaca Chiara Frontini, il direttore artistico e musicista Massimo Spada e attraverso un videomessaggio l’on Vittorio Sgarbi. Presenti anche il consigliere comunale Ugo Poggi e l’assessore Elena Angiani.

Programma

23 settembre ore 20.30 – SUTRI

Museo di Palazzo Doebbing (in caso di pioggia presso il Duomo)

“Le campane di Dante”

parte I “Dante e la politica”

Stefano Sabelli voce

Giulio Costanzo campane e percussioni

Ettore Marinelli sculture e installazioni

parte II “Dante e la scienza”

in collaborazione con Pontificia Fonderia Marinelli

24 settembre ore 17.00 – VITERBO

Sala Regia Palazzo dei Priori

Conversazione con Barbara Alberti

“L’amore è il mese più crudele”

24 settembre ore 21.00 – VITERBO

Sala Regia Palazzo dei Priori

“Amore di poeta”

Ian Bostridge voce

Mario Montore pianoforte

Schubert Ganymed D. 544, Die Forelle D. 550, An Der Mond D. 259, An Sylvia D. 891, Auf dem Wasser zu singen D. 774, Du Bist die Ruh D. 776 Schumann DICHTERLIEBE op.48

(1. Im wunderschönen Monat Mai, 2. Aus meinen Tränen sprießen, 3. Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne, 4. Wenn ich in deine Augen she, 5. Ich will meine Seele tauchen, 6. Im Rhein, im heiligen Strome, 7. Ich grolle nicht, 8. Und wüßten’s die Blumen, die kleinen, 9. Das ist ein Flöten und Geigen, 10. Hör’ ich das Liedchen klingen, 11. Ein Jüngling liebt ein Mädchen, 12. Am leuchtenden Sommermorgen, 13. Ich hab’ im Traum geweinet, 14. Allnächtlich im Traume, 15. Aus alten Märchen winkt es, 16. Die alten, bösen Lieder) Schubert Standchen D. 957, Erlkonig D. 328, Der Tod und das Madchen D. 531, Im Fruhling D 882, Nacht und Traume D. 8

25 settembre ore 20.30 – BOLSENA

Palazzo Cozza Caposavi

Sirius Accordeon Trio – Concerto trio fisarmoniche

Petri Makkonen Longing for Primitivity

Krzysztof Olczak Maestoso Mesto

Alfred Schnittke Hommage a Stravinsky, Prokofiev e Shostakovich (Transcription by Vladimir Zubitsky/ Germano Scurti)

Kimmo Hakola Ararà

Gyula Bánkövi Dissoluzioni

Alfred Schnittke from “A. Revis Fairy Tale” (Overture, The Clerks, The Ball, The Greatcoat Polka)

Vyacheslav Semenov Toccata Barbara

28 settembre ore 20.30 – VITERBO

Foyer Teatro Unione

“La Tuscia al cinema”

Conversazione con Pupi Avati e Fabio Canessa

29 settembre ore 21.15 – VITORCHIANO

Chiesa della Santissima Trinità (Sant’Amanzio)

Alma Saxophone Quartet

Leonard Bernstein Candide Ouverture (Arr. M. Pontini), West Side Story – Extraits (Arr. P. Marillia)

Aaron Copland Danzon Cubano (Arr. L. Feliciani)

George Gershwin An American in Paris (Arr. L. Feliciani)

Glenn Miller Salute to Glenn Miller (Arr. B. Holcombe)

Armando “Chick” Corea Tribute to Chick Corea (Arr. R. Nebbiosi)

Frank Zappa Frank Zappa Medley (Arr. R. Nebbiosi)

30 settembre ore 20.30 – VITERBO

Basilica di S. Maria della Quercia

Beatrice Rana pianoforte

Aleksandr Skrjabin Fantasia in si minore op. 28

Mario Castelnuovo-Tedesco, Cipressi, op. 17

Claude Debussy La Terrasse des audiences au clair de lune (Preludio 7 del Libro II), Ce qu’a vu le vent d’ouest (Preludio 7 del Libro I), L’Isle Joyeuse

Franz Liszt Sonata in si minore S178

1° ottobre ore 12.00 – TARQUINIA

Palazzo Bruschi

Kevin Spagnolo e Ensemble di AVOS Project

Ludwig Van Beethoven Settimino Mi bemolle maggiore per archi e fiati, opus 20

1° ottobre ore 20.00 – TARQUINIA

Teatro Comunale “Rossella Falk”

Liya Petrova violino

Adam Laloum pianoforte

Ottorino Respighi Sonata per violino e pianoforte

Claude Debussy Sonata per violino e pianoforte

Richard Strauss Sonata per violino e pianoforte

5 ottobre ore 21.00 – VITERBO

Teatro San Leonardo

“Che ci faccio qui” spettacolo teatrale di e con Domenico Iannacone

Francesco Santalucia musiche live

Raffaele Fiorella creazioni video

Eva Sabelli coordinamento tecnico

Stefano Sabelli produzione artistica

prodotto da TeatroDelLoto/TeatriMolisani

6 ottobre ore 20.30 – VITERBO

Palazzo Brugiotti presso la Fondazione CARIVIT

Quatuor Arod

Franz Joseph Haydn Quartetto, op. 76 n. 3

Dmitrij Šostakovič: Quartetto n. 3 op. 73

Johannes Brahms Quartetto per archi n. 3 in si bemolle maggiore, op. 67

7 ottobre ore 18.00 – BASSANO ROMANO

Villa Giustiniani

“La musica ai tempi dello streaming”

Conversazione con Dario Salvatori, Massimo Pistacchi, Fabio Canessa

7 ottobre ore 20.30 – BASSANO ROMANO

Villa Giustiniani

Massimo Spada pianoforte

Chiara Sannicandro violino

Georgy Kovalev viola

Ludovica Rana violoncello

Gustav Mahler/ Alfred Schnittke Quartetto per piano e archi in la minore

Sergej Taneev Quartetto per piano e archi, Op. 20

08 ottobre ore 20.30 – VITERBO

Abbazia di San Martino

“Il Barocco italiano”

Marcello De Lisa direttore

Concerto de’ Cavalieri

Antonio Vivaldi Concerto per 2 violini e archi in sol minore da L’estro armonico op. 3 n. 2

Arcangelo Corelli Concerto grosso in re maggiore op. 6 n. 4

Antonio Vivaldi Concerto per violino in re maggiore RV 212a per la solennità della Santa Lingua di Sant’Antonio

Angelo Berardi Canzone prima Chi la fa l’aspetti a violino solo e basso op. 7

Arcangelo Corelli Concerto grosso in sol minore op. 6 n. 8 per la notte di Natale

Angelo Berardi Canzone sesta Capriccio per camera op. 7

Antonio Vivaldi Concerto per 2 violini e archi in la maggiore da L’estro armonico op. 3 n. 5