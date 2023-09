L’espressione poetica squarcia le nebbie dei deserti urbani e interiori. Un inno alle stagioni della vita con la capacità di rigenerarsi e di sognare…

di Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – Quest’anno l’autunno inizia domani 23 settembre, per la precisione alle 8,50 ora italiana. È quello il momento esatto in cui il Sole si trova sulla verticale dell’equatore, allo zenit, come accade due sole volte l’anno: per l’equinozio d’autunno, appunto, e per quello di primavera.

L’equinozio è un appuntamento molto particolare dell’alternarsi delle stagioni, perché corrisponde al momento in cui su tutta la Terra la notte dura tanto quanto il giorno, ossia il buio tanto quanto la luce, come peraltro il nome stesso (aequinoctium, dal latino notte uguale) suggerisce. E segna, per convenzione, il momento di passaggio tra l’estate e l’autunno, per lo meno in senso astronomico.

Equinozio d’autunno: immagine meteoweb.eu

Il 23 settembre cade l’equinozio d’autunno, rileggiamo i “Risvegli nell’equinozio autunnale” l’espressione poetica squarcia le nebbie dei deserti urbani e interiori. Un inno alle stagioni della vita con la capacità di rigenerarsi e di sognare.

La poesia “Risvegli nell’equinozio autunnale” di Maria Silvia RITA, ci dà l’opportunità di rileggere ed interpretare in termini poetici il primo giorno d’autunno.

La poesia “Risvegli nell’equinozio autunnale” rappresenta un testo originale e riferibile interamente alla sensibilità dell’autrice, con la serie di immagini evocate dall’incedere dell’autunno, che si originano da impressioni, ricordi, percezioni del tutto personali e scaturiscono con felice creatività dall’idea stessa della nebbia, dalla contemplazione, in una sorta di magica atmosfera, di paesaggi velati dalla bianca cortina, ammirati con atteggiamento trasognato.

Nell’età giovanile, riflette Maria Silvia Rita, “finché le arcane leggi della biologia concedono, a livello istintuale, la forza e la volontà di rinascere, di rigenerarsi, l’incedere della stagione autunnale non è motivo di tristezza, di noia, non produce senso di torpore, di estenuazione esistenziale, bensì accresce piacevolmente la capacità di sognare, essendo avvertita come”grande gestazione”, come”palingenesi universale”.

Calcata immersa nelle nebbie autunnali: foto “Altra Calcata…. altro mondo” di Paolo D’Arpini.

Da tale percezione prendono vita immagini di indubbio valore simbolico, che alludono all’intimità familiare, alla fertilità (il “melograno là vicino al pozzo”), all’ideale antico e sempre nuovo di un amore totalmente appagante, vagheggiato in un’atmosfera fiabesca. Attraverso il mutare delle immagini stesse, che nell’ultima strofa cambiano, trasformandosi decisamente, a riflettere la consapevolezza dolorosa della precarietà dei sogni, insieme all’impotenza dell’età matura, viene resa la percezione del trascorrere inesorabile del tempo.

L’autrice, scomparsa da qualche anno, da sempre impegnata nella divulgazione presso i giovani alunni dei valori formativi della letteratura in ogni sua espressione, in particolare quella poetica, ha offerto ai lettori anche un altro testo: “Gerani nel quartiere medioevale” .

Il discorso lirico si avvia mediante un’invocazione, un “tu” presente in apertura di verso, che allude ad una presenza maschile immateriale, viva ormai solo nel ricordo, a cui l’autrice immagina tuttavia di rivolgersi. L’iterazione del “tu”, dopo quattro versi appena, ne evidenzia comunque l’importanza e la centralità nell’ambito del componimento. La lirica prende spunto infatti dalla dolorosa percezione della mancanza, ormai definitiva, della persona amata, la cui fisicità viene ricercata in ogni modo, in ogni condizione, nelle varie stagioni dell’anno. L’impossibilità di un nuovo incontro con l’antico amore e quindi l’elegia del passato che non ritorna si inscrivono in una cornice estremamente suggestiva, per cui la vicenda, appena accennata, diviene metafora d’una realtà più profonda. La sofferenza derivante dall’incontro negato, evocata nel”groviglio di vie del vecchio quartiere”, si carica infatti di molteplici significati.

L’imponenza di strutture medievali, che con la loro mole oscurano in parte la luce solare, la leggiadria delle bifore, che conferiscono preziosità ai campanili e alle facciate di antichi palazzi, si illuminano della freschezza del sentimento amoroso, in grado di rigenerarsi, come i gerani a maggio, coi loro colori splendenti, di accrescersi fino a determinare la percezione d’una sorta di eternità, seppure concepita, ovviamente, in una dimensione del tutto umana.

Si susseguono i secoli e le stagioni, si rinnovano le generazioni, ma le leggi dell’amore, che si protende oltre la morte, quale generosa, romantica illusione, sembrano rimanere immutate.

Più longeve delle precarie esistenze umane, paiono essere le strutture marmoree dell’antico quartiere, a cui l’autrice si rivolge nella parte conclusiva della lirica, equivocando volutamente sul significato dell’ “essere vivi” e del “sentirsi vivi”.

Ma è chiaro, comunque, il messaggio: si è vivi finché si è animati dall’amore, finché si crede nell’amore, che va ad identificarsi, in fondo, con ogni possibile proiezione futura, con la potenza rigeneratrice dell’esistenza stessa. Si può concepire appieno il calore vivificante del sole primaverile, finché si crede nell’amore, finché lo si ricerca con fiducia.

Una volta che si sia usciti da tale felice condizione, da tale stato di grazia, può accadere di sentirsi in una dimensione di “trapassati”, di “fantasmi” e di percepire come tali anche le altrui presenze.

All’originalità dei contenuti e delle immagini corrisponde, in ambedue le liriche, una personalissima tecnica espressiva, apprezzabile nelle soluzioni metriche, linguistiche e stilistiche adottate dall’autrice, scomparsa da qualche anno e per decenni docente di Letteratura Italiana e Latina presso il Liceo Scientifico Don Delfo Gioacchini di Orte.

Ricordiamo che nell’ambito scientifico, come nella cultura popolare, l’equinozio (dal latino æquinoctium, ovvero «notte uguale» in riferimento alla durata del periodo notturno uguale a quello diurno) è quel momento della rivoluzione terrestre intorno al Sole in cui quest’ultimo si trova allo zenit dell’equatore. L’equinozio ricorre due volte durante l’anno solare e, in tale momento, il periodo diurno (ovvero quello di esposizione alla luce del Sole) e quello notturno sono uguali.

Gli equinozi occorrono a circa sei mesi di distanza l’uno dall’altro, più precisamente a marzo e a settembre del calendario civile; analogamente ai solstizi, essi sono convenzionalmente assunti come momento di avvicendamento delle stagioni astronomiche sulla Terra. Nell’emisfero boreale l’equinozio di marzo segna la fine dell’inverno e l’inizio della primavera, mentre quello di settembre termina l’estate e introduce l’autunno. Viceversa accade nell’emisfero australe, dove l’autunno entra all’equinozio di marzo e la primavera in quello di settembre.

Simboli e leggende dell’Equinozio d’Autunno.

Giorgio Calabresi offre a tutti gli amanti degli astri che osservano la volta celeste dalle alte latitudini dell’emisfero settentrionale, l’equinozio d’autunno regala maggiori possibilità di vedere l’aurora boreale. Secondo la NASA, gli equinozi sono infatti il momento migliore per l’aurora boreale.

Da sempre l’Equinozio d’Autunno racchiude il valore simbolico della preparazione alla rigidità della stagione invernale e da secoli viene celebrato ad ogni latitudine con feste e riti tradizionali.

Cerimonie pagane, falò e banchetti vengono organizzati ogni anno come forma di celebrazione della natura, anche da civiltà e culture molto diverse tra loro, da oriente a occidente, dagli antichi culti politeisti alla tradizioni cristiane, ognuno ha trovato il suo modo per dire addio alla stagione estiva e prepararsi al cambio di luce naturale.

L’equinozio d’autunno è stato un giorno di festa per le culture fin dai tempi antichi, i romani ad esempio tenevano una festa dedicata a Pomona, dea dei frutti e delle cose che crescono, mentre nella mitologia greca antica l’inizio dell’autunno era strettamente legato alla storia del rapimento di Persefone, una dea rapita da sua madre, la dea del raccolto Demetra, e portata negli inferi per diventare la moglie di Ade, il dio-re degli inferi. Il periodo di tre mesi che Persefone trascorse nell’Ade corrisponde al periodo invernale quando sua madre nell’attesa di rivederla si rifiutò di far fiorire le piante.

Come si celebra l’equinozio d’autunno nel mondo.

Un rituale molto comune è quello di allestire un altare con i simboli della stagione, come offerta per esprimere gratitudine. Nel misterioso e suggestivo monumento preistorico inglese di Stonehenge, da secoli si tengono cerimonie per celebrare i passaggi stagionali del sole nell’arco celeste e ancora oggi qui si riuniscono persone per vedere sorgere il sole radunandosi intorno a falò di buon auspicio.

In particolare qui si riuniscono, per ringraziare per il raccolto e prepararsi all’inverno, alcuni gruppi neo pagani che celebrano l’equinozio d’autunno con il rito del Mabon.

Con questo termine che deriva dal nome dio della luce nella mitologia gallese, s’intende un moderno rituale pagano per ringraziare la Madre Terra per l’abbondante raccolto e per condividere i frutti della Terra nei futuri mesi invernali. La celebrazione si svolge con una grande festa di famiglia e amici, mangiando cibo naturale come mele, uva, ortaggi a radice e altri prodotti di stagione.

• Giappone: Higan

Nella cultura giapponese invece l’equinozio d’autunno è celebrato con la tradizione buddista di Higan, un momento per ricordare i parenti defunti, così come per scandire il passare delle stagioni.

Higan significa “l’altra sponda” e si riferisce agli spiriti dei morti che raggiungono il Nirvana.

Higan dura ufficialmente sette giorni, iniziando tre giorni prima dell’equinozio e finendo tre giorni dopo, in questo periodo ci si reca a rendere omaggio ai defunti, pulendo e decorando le loro tombe.

• Cina e Vietnam

In Cina e Vietnam le persone celebrano l’equinozio di settembre durante le notti di luna piena con il Festival della Luna che celebra il raccolto estivo e preparando un dolce tipico a base di loto, semi di sesamo, uova d’anatra o frutta secca.

• India

In India gli Indù celebrano Navaratri, una festa che dura diversi giorni nei mesi di settembre e ottobre che onora la divinità femminile Devi (Durga).

• Vilnius

A Vilnius, in Lituania, si accendono innumerevoli candele dopo il tramonto sulle rive del fiume Neris, mentre in Polonia, le persone celebrano la Festa del Verde scambiandosi cibo e mazzi di fiori benedetti.

• Messico

Ma uno dei luoghi e dei riti maggiormente iconici per festeggiare l’equinozio d’Autunno è senza dubbio quello che si tiene presso l’antica piramide Maya di Chichen Itza in Messico, con pietre disposte secondo i movimenti del sole.

Giorgio Calabresi conclude: “In questa imponente e misteriosa struttura nel preciso momento dell’equinozio, quando il Sole splende direttamente sull’equatore, si forma una scia che sembra un enorme “serpente di luce solare” che striscia lungo le scale. I Maya che costruirono questo antico tempio usarono calcoli astronomici avanzati per determinare l’angolo esatto della scala.”