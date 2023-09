NewTuscia – GROTTE SANTO STEFANO (VITERBO) – La notte scorsa un puledro è caduto in una scarpata in località Ripetta a Grotte Santo Stefano per motivi ancora in corso di accertamento.

Pee recuperare l’animale è intervenuta una squadra ordinaria dei vigili del fuoco di Viterbo ed una di esperti speleo-alpino-fluviali che si sono calati ed hanno imbracato il puledro riportandolo sopra ai proprietari.

Le condizioni dell’ animale erano buone.