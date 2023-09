NewTuscia – FALERIA – Il 19/09/2023, i carabinieri della stazione, congiuntamente a personale del N.O.R.M. – Aliquota Radiomobile, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo un 45enne ed una 20enne, entrambi di nazionalità italiana, per aver rimosso i sigilli apposti ad un immobile, di proprietà del deferito, sottoposto a provvedimento di pignoramento dal marzo u.s., nonché segnalato per uso di sostanze stupefacenti il 45enne, poiché, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di Gr. 2,2 di sostanza stupefacente tipo hashish, sequestrata.

Inoltre a Civita Castellana – nella stessa giornata, i carabinieri del dipendente N.O.R.M. – Aliquota Radiomobile, nel corso di specifico servizio per la prevenzione e la sicurezza stradale, sono intervenuti per un sinistro stradale ed hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo una 27enne, di nazionalità italiana, che unica coinvolta nell’incidente, veniva sottoposta ad accertamento del tasso alcolico risultato pari a 1.0 gl.

La patente veniva ritirata e trasmessa alla competente Prefettura.