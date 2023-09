NewTuscia – VITERBO – Riceviamoepubblichiamo.

C.a. assessori FLORIS e ARONNE loro sedi. P.c. Sindaca Comune e Comando Vigili Urbani di Viterbo.

Carissimi tutti, oggi ho completato il 72.mo giorno di presidio attivo alla Rotonda Furbetta adiacente il Cimitero di San Lazzaro. Devo dire che sono rimasto sconcertato nell’ascolto del silenzio assordante da parte dell’assessore alla Viabilità (Aronne) e di quello ai Lavori Pubblici (Floris). Pensavo di meritare una rispostina, o anche una piccola promessa che farete i “bravi”, e invece niente di niente. I cittadini che leggono non saranno contenti. Vi faccio natare che questa chat ha centinaia di persone iscritte e poi viene anche convogliata su diversi gruppi che hanno migliaia di membri. Insomma, potrebbe non essere una bella pubblicità.

Ieri alcuni amici mi hanno scritto che alle 17,00 le code arrivavano fino a Piazzale Gramsci. Immagino che vi rendiate conto che la situazione è sempre di più insostenibile. Suggerisco ancora una volta di cominciare a eliminare la barriera che impedisce a chi viene dalla Cassia Nord di girare verso il Poggino. Già questa semplice operazione a costo zero eliminerà molto traffico sulla rotonda. Però sembra che ci sia una volontà di non fare niente e non capisco il perché. Vi sarei grato se per favore mi dite un solo motivo di questo vostro incomprensibile immobilismo. Grazie.

Giovanni Faperdue