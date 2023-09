NewTuscia – ROMA – Si è tenuto questa mattina a Palazzo Braschi l’evento IGP DAY – OLIO DI ROMA, un incontro tra operatori e istituzioni per sviluppare nuove idee e strategie per la promozione dell’Olio di Roma IGP, promosso dall’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale in collaborazione con Camera di commercio – Agro Camera, Zètema, Città Metropolitana di Roma capitale e il Consorzio Olio di Roma I.G.P. E’ stata presentata anche la lattina souvenir per i turisti e i cittadini da diffondere attraverso la rete dei musei a partire dal Museo di Roma a Palazzo Braschi e l’Ara Pacis.

Sono intervenuti gli Assessori capitolini all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti del Sabrina ALFONSI e alla Cultura Miguel GOTOR, Bruno MANZI Capo di Gabinetto della Città Metropolitana di Roma Capitale, David GRANIERI Presidente Consorzio Olio di Roma Igp ed Enrico DE MICHELI, Amministratore delegato di Agroqualità.

“Con questo incontro, come amministrazione, vogliamo consolidare il percorso già avviato per rendere Roma la capitale mondiale dell’olio, attraverso l’eccellenza di un prodotto che, con il marchio Olio di Roma I.G.P. ha già conquistato vasti apprezzamenti a livello internazionale. Promuoverne la conoscenza anche attraverso la rete museale significa valorizzare una rete di produttori di Roma e del Lazio che costituiscono un patrimonio prezioso per la filiera agroalimentare di qualità che ha ancora enormi potenzialità. Con questo obiettivo Roma ha aderito all’Associazione Nazionale delle Città dell’Olio e ha partecipato ad eventi di rilievo internazionale come Vinitaly e Slow Fish, anche per rafforzare le relazioni con le reti produttive delle eccellenze vitivinicole, ortofrutticole e casearie. L’olio di Roma può essere davvero il testimone della cultura e della vocazione agricola della nostra città”, ha dichiarato Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale.

“L’olio di Roma IGP rappresenta per tutti noi una grande sfida, un progetto per conquistare i mercati di eccellenza sia in Italia che all’estero. E questa sfida parte proprio da Roma. La Capitale è oggi una grande piazza internazionale in cui si incontrano persone provenienti da tutto il mondo e lo sarà sempre di più, grazie ai grandi eventi che ci attendono. Dobbiamo fare leva su questo carattere cosmopolita della città e iniziare a fare internazionalizzazione proprio da qui, per far conoscere il nostro prodotto attraverso la ristorazione, il commercio, il turismo e naturalmente grazie al nostro grande sistema museale. Questa è la nostra strategia”, ha dichiarato David Granieri, presidente del Consorzio di Tutela Olio di Roma IGP.

Il Consorzio Olio di Roma non ha fini di lucro e nasce per salvaguardare e diffondere la qualità dell’Olio Extravergine di Oliva prodotto nell’area della provincia di Viterbo, Rieti, Roma, Frosinone e Latina, nonché vigilare sul corretto uso del marchio, tutelarlo da abusi, contraffazioni e uso improprio della denominazione. Tra le altre finalità si propone di diffondere la conoscenza dell’olio di Roma IGP, rendendo riconoscibile il territorio di provenienza anche attraverso operazioni di promozione mirate.

«Sono contento che questa iniziativa possa essere ospitata in alcune delle strutture museali civiche della città come Palazzo Braschi e l’Ara Pacis. L’olio è un alimento strettamente legato alla nostra identità e alla nostra cultura mediterranea», ha aggiunto l’assessore alla Cultura Miguel Gotor.

