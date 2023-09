NewTuscia – ROMA – È stata licenziata dalla Commissione Bilancio del Consiglio regionale del Lazio, dopo ampia e articolata discussione, la proposta di legge n.72 presentata dal capogruppo di Fratelli d’Italia Daniele Sabatini e sottoscritta da tutti i capigruppo della maggioranza, Laura Cartaginese, Luciano Crea, Nazzareno Neri e Giorgio Simeoni, avente ad oggetto le disposizioni volte a favorire la circolazione dei crediti fiscali derivanti dagli interventi del superbonus 110.

La Regione Lazio con la presente proposta di legge, nel rispetto delle leggi nazionali, intende coinvolgere le proprie società e i propri enti nell’acquisto dei crediti fiscali e al tempo stesso far acquistare gli stessi dai suoi fornitori per un loro utilizzo diretto in compensazione.

“Ringrazio l’assessore al Bilancio Giancarlo Righini e il presidente della Commissione Marco Bertucci – ha dichiarato Sabatini – per la collaborazione fornita in fase di elaborazione della proposta e anche per il prezioso supporto tecnico assicurato dagli uffici. Ringrazio tutti i consiglieri, di maggioranza e opposizione, per la costruttiva discussione e per il contributo offerto attraverso la presentazione degli emendamenti, segno evidente di un interesse intorno ad un tema che vede in serio rischio il futuro di molte imprese della nostra regione a causa della crisi generata dai crediti incagliati. Credo sia stato molto importante aver lanciato un segnale agli operatori economici in difficoltà, dimostrandogli la nostra vicinanza, ma soprattutto la volontà di intervenire concretamente per sbloccare una situazione di grande incertezza che rischia di avere forti ricadute sia in termini economici che occupazionali. Spiace – conclude – che le forze politiche di opposizione si siano astenute sulla votazione finale ed auspico adesso una proficua collaborazione per poter licenziare celermente la proposta di legge in Aula”.