Lunedì 25 settembre, alle ore 17, webinar gratuito per i ristoratori sulle opportunità offerte dal Mercato telematico

NewTuscia – VITERBO – La Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, in collaborazione con la Borsa Merci Telematica Italiana (BMTI) e l’Azienda speciale Centro Italia, organizza lunedì 25 settembre alle ore 17 un webinar rivolto ai ristoratori sul Mercato telematico dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

Interverranno Fabrizio De Giacomi e Paolo Agostini dell’U.O. Mercati all’ingrosso di BMTI che forniranno ogni utile informazione e potranno meglio definire le nuove opportunità commerciali offerte dal Mercato telematico per l’acquisto di prodotti della filiera ittica. L’incontro sarà introdotto da Giancarlo Cipriano, dirigente della Camera di Commercio Rieti Viterbo e direttore generale dell’Azienda speciale Centro Italia, e condotto da Luigi Pagliaro, responsabile dello Sportello Ittico Rieti-Viterbo.

Il Mercato telematico dei prodotti ittici – promosso dal Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – consiste in una piattaforma on line gratuita in cui poter scambiare e prenotare prodotti ittici pescati e allevati, promuovere la propria attività ed informarsi sui prezzi e le dinamiche di Mercato, raggiungibile dal sito https://ittico.bmti.it//

Il Mercato si articola in 3 sezioni:

· La Piattaforma di contrattazione: dove è possibile inserire proposte di vendita e proposte di acquisto e concludere contratti telematici.

· La Piattaforma di prenotazione: dove i venditori di prodotti ittici possono creare il proprio listino delle offerte, le aziende acquirenti e i consumatori possono ordinare i prodotti di loro interesse (la vendita potrà essere successivamente formalizzata nella piattaforma di contrattazione o anche al di fuori di essa nella forma prevista dalle norme vigenti).

· La vetrina: che permette alle imprese, che ne fanno richiesta, di promuovere la propria attività e i propri prodotti.

Nel portale è presente anche la sezione dedicata ai prezzi, nata con l’obiettivo di diffondere dati e analisi dei prezzi all’ingrosso dei prodotti ittici.

Inoltre il Mercato BMTI mette a disposizione degli operatori che operano nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura due servizi innovativi:

· Il Mercato Telematico Sicuro (MTS) per assicurare i contratti stipulati nel Mercato, proteggendo le fatture dal rischio di mancato pagamento;

· Il Mercato Telematico delle Fatture (MTF) per cedere i propri crediti commerciali in cambio di liquidità.

La partecipazione al webinar è gratuita, ma per motivi organizzativi è necessario registrarsi al seguente link: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_VK9cZ7rAQOi1KT72AuQ4yw

Ricordiamo che la Camera di Commercio Rieti-Viterbo per questo progetto mette a disposizione di produttori, trasformatori, ristoratori e consumatori un Help Desk virtuale e fisico, in grado di fornire informazioni alle imprese interessate all’utilizzo dello strumento. Lo sportello è attivo ogni martedì e giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 presso la sede camerale di Rieti in via P. Borsellino n. 16 (tel. 0746.201364) e nella sede di Viterbo in viale Trieste n. 127 (tel. 0761.324196-int. 7). Oppure in modalità virtuale con collegamento on line. Per ricevere supporto compilare il modulo di richiesta informazioni o il modulo di richiesta appuntamento disponibile sul sito https://www.rivt.camcom.it/it/attivita_34/supporto-alle-imprese_433/sportello-ittico-bmti_525/ e inviarlo a: sportello.ittico@rivt.camcom.it