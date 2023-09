1 centesimo ad ogni smaltimento da usare nel prelievo di acqua potabile

NewTuscia – GUARDEA – Acqua in cambio di plastica a Guardea dove il Comune ha attivato da alcuni giorni il nuovo ecocompattatore per i materiali in plastica. La struttura è stata collocata nelle vicinanze dell’erogatore di acqua pubblica già attivo da diverso tempo. Il meccanismo, spiega l’amministrazione, è semplice. Chi conferisce plastica nel compattatore riceve un credito di 1 centesimo che può essere utilizzato per prelevare l’acqua dal vicino distributore.

Il meccanismo di conferimento della plastica invece funziona con una tessera reperibile in Comune che è la stessa del prelievo di acqua dalla vicina fontanella. Con la tessera sarà possibili compattare tutti i contenitori di plastica che vengono normalmente utilizzati in casa. Per ogni inserimento sarà ricaricato il centesimo da usare, per chi vorrà, nella fontanella per prelevare acqua potabile. L’amministrazione annuncia poi che nei prossimi giorni contatterà gli esercizi commerciali affinché il credito possa essere utilizzato anche per l’acquisto di acqua.