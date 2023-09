Il Questore di Viterbo ha adottato, su segnalazione dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, la misura di prevenzione del D.A.Spo. “Willy” nei confronti di due trentenni di nazionalità italiana. In particolare nella serata dello scorso 26 agosto, durante la manifestazione del trasporto della mini-macchina del quartiere Pilastro in occasione dei festeggiamenti di santa rosa, i due individui hanno aggredito verbalmente e fisicamente personale della polizia di stato impegnato nel servizio di ordine pubblico, intervenuto per una rissa in corso tra alcuni spettatori dell’evento.

Il fatto, avvenuto nelle immediate vicinanze del locale pubblico sito in via alessandro volta e denominato “Bar dei”, ha visto i responsabili, in evidente stato di alterazione alcolica, aggredire dapprima verbalmente gli operatori e, successivamente, uno dei due colpire con una forte manata al volto il funzionario della Questura di Viterbo responsabile del servizio che, a seguito del colpo riportava lesioni giudicate guaribili con 5 giorni di prognosi. Per quanto accaduto entrambi i soggetti sono stati denunciati in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria.

Al termine di una approfondita istruttoria curata dal personale della divisione polizia anticrimine della questura di Viterbo, al fine di evitare il ripetersi in futuro di analoghi episodi, è stato emesso il provvedimento che ha interdetto ad uno dei responsabili per la durata di un anno l’accesso e lo stazionamento ai locali pubblici ed esercizi analoghi ubicati nel comune di Viterbo. Al secondo è stato invece vietato, sempre per il periodo di un anno, la frequentazione del solo locale pubblico interessato dall’episodio di violenza.