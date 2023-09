NewTuscia – ROMA – Antonio Tempesta, presidente dell’Associazione Rievocazioni Storiche del Lazio, è stato ricevuto alla Camera dei Deputati per un’audizione informale nell’ambito dell’esame delle proposte di legge in materia di manifestazioni di rievocazione storica, all’esame della Commissione Cultura, Scienza, Istruzione presieduta dall’onorevole Federico Mollicone.

“Il nostro obiettivo – dichiara Tempesta – è stato quello di fornire un contributo concreto al lavoro di approfondimento che la Commissione sta svolgendo, partendo dalle esperienze sul campo dei singoli associati della regione. È stata inoltre un’importante opportunità per esporre il punto di vista della nostra associazione che, dal 2001, presta attività di supporto per il migliore svolgimento delle rievocazioni storiche organizzate nel Lazio. Per questo, salutiamo con favore tali iniziative di legge volte a introdurre una disciplina organica della materia delle rievocazioni storiche. Sicuramente ce n’era bisogno, in quanto già presente in altre realtà europee, prestando però attenzione affinché il tutto non finisca per ‘appesantire’ o ‘burocratizzare’ un sistema che, per sua natura, è altamente fluido per lo spirito di appartenenza e volontarietà che contraddistingue questi eventi. Un sistema capace ogni anno di animare dal basso centinaia e centinaia di persone che mettono a disposizione della propria comunità tempo, professionalità, risorse economiche“.

Nel corso dell’audizione il presidente Tempesta ha sottolineato come siano da accogliere con favore la previsione di un albo delle associazioni e un elenco delle manifestazioni nazionali, “che consentiranno senza dubbio – aggiunge – chiarezza e trasparenza migliori, anche in termini di merito e controllo, oltre che una proficua destinazione delle risorse messe a disposizione dalle Istituzioni nazionali regionali e locali“.

Tra le proposte avanzate: la creazione di un vero e proprio marchio distintivo, l’istituzione di una giornata nazionale delle rievocazioni storiche, l’estensione alla partecipazione dell’Associazione Rievocazioni Storiche del Lazio al Comitato scientifico della rievocazione storica. Sul piano della gestione, sono stati richiesti approfondimenti per quanto riguarda gli aspetti fiscali e quelli della sicurezza, che oggi rappresentano, vista la peculiarità del settore, una criticità e un peso (soprattutto per burocrazia e tempistiche) sul piano della conduzione e dell’applicazione.