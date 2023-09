NewTuscia – BASSANO ROMANO – Domenica 17 settembre si è svolto a Bassano Romano il 2° Auto Moto Raduno d’Epoca, organizzato dall’Auto Moto Club Viterbo, con il patrocinio del Comune di Bassano Romano.

Durante la mattinata, dopo le iscrizioni, i partecipanti hanno potuto usufruire di una interessante visita guidata al Museo di Villa Giustiniani e, successivamente, si sono cimentati nelle caratteristiche prove di abilità costituite da tratti successivi di tracciato delimitato da percorrere in tempi stabiliti con tolleranze al /100 di secondo. Nonostante il tracciato fosse piuttosto impegnativo, tutti i partecipanti hanno conseguito punteggi di tutto rispetto.

La partecipazione è stata numerosa e i mezzi in bella mostra sono stati apprezzati, vuoi per l’età, vuoi per lo stato di perfetta conservazione. Per le moto e scooter d’epoca, la parte del leone è toccata alle Vespa, mentre per i mezzi a quattro ruote si sono visti esemplari di sicuro interesse come Jaguar, Porsche di vari modelli, Lancia Coupé, Lotus, Alfa Romeo Spyder e berlina, la mitica 600 multipla e molte altre ancora.

Al termine delle prove, come consuetudine, il gruppo si è riunito in u n noto locale per una conviviate durante la quale si sono svolte le premiazioni.

Ha presenziato alle premiazioni il Sindaco di Bassano Romano dr. Emanuele Maggi, che ha espresso parole di apprezzamento per il tipo di evento che concilia la parte culturale alla parte sportiva in una sorta di sano agonismo e amicizia tra i protagonisti.

Preziosa la collaborazione della Dott.ssa Tamara Sernacchioli, Consigliere comunale addetta alle attività del centro storico, che è stata presente fin dai primi momenti della manifestazione; la stessa è stata il punto di riferimento per i rapporti tra il Comune e l’organizzazione rendendo possibile il successo della manifestazione.

Anche questa volta, la rodata macchina organizzativa dell’Auto Moto Club Viterbo ha funzionato bene, coordinata da Domenico Palazzetti, addetto al settore veicoli storici, e costituita dalla Segretaria sig. Simonetta Amici e dai collaboratori tutti.

Palazzetti ha espresso un sentito ringraziamento al Comune di Bassano Romano per la disponibilità e la fattiva collaborazione che ha consentito di trascorrere una giornata, coronata dal bel tempo, occasione di convivialità e di conoscenza del grazioso centro storico di Bassano Romano.

A seguire le classifiche della manifestazione:

Moto e Scooter moderni : 1° Carlo Cecconelli Yamaha XR 660, 2° Moreno Valeri Suzuki 250, 3° Alessandro Saveri Harley Davidson, 4° Antonio Duca LM 200, 5° Alberto Puccini Vespa 300 GTS.

Moto e Scooter d’Epoca : 1° Alessio Bracaglia Vespa 125(VNB5), 2° Carlo Ceccariglia Vespa PX 125, 3° Leonardo Ialongo Vespa 150GS, 4° Sandro Saveri Vespa P125X, 5° Massimiliano Alari Booster 50.

Classe Auto Vintage (da 20 a 30 anni) : 1° Giulio Barba Peugeot cabriolet, 2° Mario Imbrauglio Fiat Coupè, 3° Massimo Santaquilani Fiat Uno turbo.

Classe Auto d’Epoca (da 31 a 40 anni) : 1° Roberto Cardarelli Porsche 944, 2° Roberto Ferrari Lotus Elan, 3° Arsenio Innocenti Jaguar, 4° Giuliano Troncarelli Volkswagen Golf gt, 5° Stelvio Bertelle Mini Cooper.

Classe Auto (femminile) : 1^ Carmela Marson AR Spider Duetto 1300, 2^ Carla Scrosoppi Peugeot Cabriolet, 3^ Antonella Moretti Lotus Elan, 4^ Angelica Giraldo AR Giulia 1300, 5^ Loredana Spacca A 112.

Classe Auto Storiche (oltre 40 anni): 1° Luigi Bellacima Fiat 600 Multipla, 2° Stefano Chiricozzi Lancia Fulvia Coupè HF, 3° Angelo Calisti Porsche 924, 4° Remo Ferdinandi Lancia Fulvia Coupè, 5° Umberto Costantini AR Spyder Duetto 1300.

Auto Moto Club Viterbo