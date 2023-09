Per il pivot è un ritorno a casa, dopo varie esperienze tra cui alla Virtus Roma con alcune presenze in serie A

NewTuscia – TARQUINIA – Nuovo colpo di mercato per il Basket Pegaso Tarquinia. La franchigia del comune tirrenico si è assicurata il pivot Nikola Jovanovic, cresciuto nella scuola cestistica tarquiniese ma da anni fuori città dove ha collezionato presenze in vari campionati, tra cui alcune con la Virtus Roma in serie A. “Con coach Anselmo Ranucci, Nikola è stato più volte campione regionale under 14 e 15 – sottolineano dal Basket Pegaso Tarquinia -. Il ritorno a casa è motivo di soddisfazione. Il quintetto formato da Sileoni, Cimò, Rogani, Jovanovic, Galli o Timperi fa già sognare. A questi si aggiungono Nanu e Venuto, che hanno rinforzato il reparto guardie; Pazzaglia, Salzone e Del Monte, a dare alternative sotto le plance. Non vanno poi dimenticati i giovani Fraticelli, Matteucci, Bordi e Serafini, che renderanno la vita dura ai più esperti compagni. La società sta facendo notevoli sacrifici per ridare a Tarquinia una squadra competitiva”. Proseguono intanto gli allenamenti in vista dell’inizio della stagione, sotto la guida di coach Alessandro Marra che, in questi giorni, si sta concentrando sull’aspetto fisico. “Il team manager Gianluigi Cialdi sta facendo un ottimo lavoro – concludono dalla società targata Dimore Immobiliare -. Il primo appuntamento con la stagione agonistica sarà a metà ottobre, quando il campo darà le prime indicazioni se il mercato fatto abbia veramente rafforzato la squadra”.