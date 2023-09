Viterbo

Tempo instabile al mattino con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi. Più asciutto nelle ore pomeridiane e serali ma sempre con nuvolosità in transito. Temperature comprese tra +16°C e +26°C.





Lazio

Condizioni di tempo instabile al mattino su tutta la regione con nuvolosità irregolare in transito associata a piogge e acquazzoni sparsi. Al pomeriggio ancora fenomeni sui settori meridionali, più asciutto altrove. Variabilità asciutta in serata e nottata.





Nazionale

AL NORD

Al mattino piogge e temporali sparsi, più intensi in Lombardia. Al pomeriggio insistono le precipitazioni su Alpi, Prealpi e Liguria, più asciutto altrove. In serata non sono previste variazioni di rilievo con ancora maltempo insistente sui medesimi settori; poco nuvoloso in Emilia Romagna.

AL CENTRO



Al mattino piogge e temporali lungo la fascia Tirrenica, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora isolate precipitazioni sulle coste della Toscana e del basso Lazio, poco o irregolarmente nuvoloso sui restanti settori. In serata tempo in generale miglioramento con velature in transito ovunque.