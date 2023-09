NewTuscia – VITERBO – Finalmente ci siamo! Giovedì 21 settembre alle 21 su TeleOrte (Dtt 77 Umbria, visibile anche nelle province di Viterbo e Rieti) e su La Voce Tv (Dtt 188 Lazio), andrà in onda la puntata zero di “Luce Nuova suo fatti” con lo speciale interamente dedicato al Trasporto della Macchina di Santa Rosa “Gloria” 2023. Repliche su TeleOrte il lunedì alle 21 e il mercoledì alle 14:45.

“Luce Nuova sui fatti”, partito l’anno scorso dopo le feste natalizie, ha voluto per questa quarta edizione iniziare il suo cammino con la festa delle feste per Viterbo e la Tuscia: il Trasporto della Macchina di Santa Rosa. Si è trattato dell’ultimo trasporto di “Gloria” di Raffaele Ascenzi che, solo pochi giorni dopo, ha vinto di nuovo il concorso di idee per la terza volta con la Macchina “Dies Natalis”.

Lo speciale sul Trasporto sarà un documentario vero e proprio che presenterà non solo gli attimi più belli del 3 settembre e le interviste prima e durante il Trasporto ma sintetizzerà tutti gli eventi collegati: le 3 Minimacchine “Armonia celeste” del Pilastro , “Miracolo di fede” di Santa Barbara ed “Eterna” del Centro storico; il corteo storico col cuore di Santa Rosa ed il Trasporto del 3 settembre.

Il documentario sul Trasporto della Macchina di Santa Rosa è stato concepito per promuovere la manifestazione in più regioni e, in particolare, nell’area di Roma Capitale mediante sinergie che stanno nascendo. In questa edizione Il titolo Unesco di patrimonio immateriale dell’umanità di Santa Rosa, nell’ambito della Rete delle Macchine a spalla con Nola, Palmi e Sassari, è stato il filo conduttore dell’ultimo volo di “Gloria”. Ne abbiamo parlato con i protagonisti: la sindaca di Viterbo Chiara Frontini, il presidente del Sodalizio dei Facchini di S.Rosa Massimo Mecarini, l’ideatore Raffaele Ascenzi, il Capofacchino Sandro Rossi, il vescovo Orazio Francesco Piazza ed i costruttori Vincenzo e Mirko Fiorillo. Interviste ai referenti Unesco, Vittorio Sgarbi e tutti i protagonisti .

Quest’anno alla conduzione di “Luce Nuova sui fatti” ci saranno ancora Gaetano Alaimo, ideatore della trasmissione, ed Arianna Cigni: entrambi sono alla conduzione dalla prima edizione continuativamente. Il format sarà settimanale con l’approfondimento di temi d’attualità, interviste in studio e rubriche tematiche. “Luce Nuova sui fatti” sarà visibile in tutto il Lazio e l’Umbria mediante le emittenti TeleOrte e La Voce Tv e sono in essere contatti con Radio Roma Television (Dtt 14 Lazio), con cui collabora già il direttore Gaetano Alaimo, per proporre il programma nell’importante emittente romana.

La trasmissione “ordinaria” comincerà il prossimo 5 ottobre ed andrà in onda ogni giovedì alle 21 in Tv e streaming. Presto saranno resi noti i nomi di tutti i collaboratori per il palinsesto 2023/2024 della trasmissione televisiva.

Main partner della trasmissione sono il Centro per gli Studi Criminologici di Viterbo, la Confael di Viterbo (associazione sindacale autonoma dei lavoratori), Confimprese Viterbo e Veronica Gezzi Permanent Make up.

