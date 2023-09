NewTuscia – VITERBO – L’intervento è commissionato dalla Provincia di Viterbo – Il presidente Romoli: “Intervenire sulle strade è una priorità perché incide sia sulla sicurezza dei cittadini che sullo sviluppo della Tuscia”

Continua l’impegno della Provincia di Viterbo sulle strade della Tuscia. Nella giornata di ieri, martedì 19 settembre, sono iniziati infatti i lavori di riasfaltatura della SP 131 Vetriolese.

I lavori sono in fase di realizzazione grazie a un finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che la Provincia di Viterbo è stata in grado di intercettare.

Nello specifico, l’intervento consiste nel rifacimento del manto stradale di un tratto di circa quattro chilometri della SP 131 Vetriolese compreso tra la frazione di Vetriolo (a Bagnoregio) e il comune di Civitella D’Agliano.

Al termine dei lavori di bitumatura, la Provincia di Viterbo procederà con il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale.

“La riqualificazione delle strade di competenze dell’Ente è una priorità per l’amministrazione provinciale – ha commentato il Presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli -. Si tratta di un progetto che stiamo portando avanti con molte difficoltà a causa delle scarse risorse economiche attualmente a disposizione delle Province, ma proprio per questo motivo cerchiamo di partecipare il più possibile a bandi e gare per riuscire a intercettare finanziamenti da investire sulle nostre strade”.

“Intervenire sulle strade e sugli snodi logistici è fondamentale – ha concluso il Presidente Romoli – perché permette di garantire maggiori condizioni di sicurezza per chi guida e maggiori livelli di sviluppo per la Tuscia”.

Provincia di Viterbo