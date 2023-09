NewTuscia – VITERBO – La settima edizione del Festival “I Bemolli sono Blu-Viterbo in Musica” (16 settembre-5 novembre 2023) che quest’anno è dedicato al Viaggio di celeberrimi compositori e alle loro indimenticabili opere, ha già ottenuto un grande successo di pubblico nella straordinaria serata di inaugurazione all’Unitus di Viterbo con il concerto sinfonico di Roma Tre Orchestra, Pietro Borgonovo, direttore e Sandro De Palma al pianoforte. Il Festival promosso dall’Associazione Musicale Muzio Clementi con la direzione artistica del maestro Sandro De Palma, dopo il felice debutto, riprende con entusiamo il suo percorso di musica da camera.

Giovedì 21 settembre, un matinée alle ore 12 con Marco Gerolin, pluripremiato fisarmonicista del Conservatorio di Santa Cecilia per la prima volta in concerto a Viterbo, che sarà nella chiesa di San Silvestro, aperta al pubblico, dove farà ascoltare con la sua fisarmonica bayan alcune musiche di Orff e Gubajdulina.

Nel pomeriggio, alle ore 18, il talentuoso musicista, si trasferisce al Palazzo Gallo di Bagnaia (frazione di Viterbo), dove in un esclusivo concerto condurrà il pubblico nel vivo del suo godibile programma rivolto a Carl Orff (1895-1982): Introduzione a Carmina Burana; Sofija Gubajdulina (1931-viv.): De Profundis. Carl Orff (1895-1982)-(Trascrizione per bayan solo a cura di Marco Gerolin) Carmina Burana.

Marco Gerolin – Nato nel 2001 a San Vito al Tagliamento (PN), ha iniziato a manifestare i primi interessi musicali a quattro anni. Ha intrapreso lo studio della fisarmonica con i Maestri Denis Biasin e Nicola Milan. Oggi è un allievo del M°Massimiliano Pitocco presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma, dove ricopre anche la carica di Rappresentante degli Studenti all’interno del Consiglio Accademico. Ha vinto molti concorsi internazionali a: Serramazzoni(MO), Felino(PR), Bibbiano(RE), Coriano(RN),Roseto degli Abruzzi(TE). Inoltre, nel 2017, ha ottenuto il Primo Premio alla seconda edizione del concorso artistico della città di Tula, in Russia. Nel 2019 ha inoltre ottenuto il Primo Premio al Concorso “Festival&Contest” a Calella, in Spagna. Dopo aver superato le selezioni italiane a Spoleto, nell’agosto 2019 ha ottenuto il quinto posto alla “Coppa del Mondo di Fisarmonica”, tenutasi a Shenzhen, in Cina.Si è esibito oltre che nel panorama del Triveneto, anche in campo internazionale, tenendo concerti in Russia, Svizzera e Spagna.

Dal 2018 si esibisce in duo fisarmonica-clarinetto con Matilde Michielin, con la quale ha ottenuto il Primo Premio Assoluto con Menzione d’Onore per l’ottimo lavoro d’insieme al Concorso Internazionale “Città di Belluno”, il Primo Premio al Concorso “Riviera Etrusca” di Piombino (LI), e numerosi altri premi. Con questa formazione si è esibito per la “International School of Science Music” a Erice(TP), per la XXIX e XXX edizione dell’ “International Music Meeting” alla “Sala Rossini” del “Caffè Pedrocchi” di Padova, a Forio(NA). Dal 2023 si esibisce in duo fisarmonica-chitarra con Pietro Maria Cintura, con il quale ha inciso due album: il primo, per DotGuitar, contiene composizioni inedite di musica contemporanea, mentre il secondo, per NewsForGuitar, le pagine più importanti della letteratura di Astor Piazzolla.Si sono esibiti in importanti sale da concerto italiane tra cui la Sala Accademica del Conservatorio Santa Cecilia e il Teatro Ariston di Trapani, ma è il loro tour “Un Pensiero Triste che si balla” che li porterà negli USA e in Spagna.

Ha collaborato con compositori contemporanei come Patrizio Esposito e Stefano Da Ros oltre che con varie formazioni cameristiche e teatrali, tra cui: Accademia d’Archi Arrigoni, Orchestra Sesto Armonico, Orchestra SiO. È stato diretto da direttori di grande fama come il M° Domenico Mason, M°Marco Attura, M°Michelangelo Galeati, M°Valter Sivilotti , M°Roberto Fantinel. Ha fatto parte dell’Orchestra Live che ha accompagnato il Musical “Sette spose per sette fratelli” in tour a Roma e Milano, con la produzione musicale del M°Peppe Vessicchio, la direzione del M°Marco Attura e la partecipazione di attori di nota fama tra cui Diana Del Bufalo e Baz. Ha seguito varie Masterclass di perfezionamento musicale con Massimiliano Pitocco, Vladimir Mandic, Zoran Rakic, Bruno Canino, Sanna Vaarni, Julia Trintschuk, Angelo Miele, Mirko Satto,Giampaolo Bandini, Tiziano Chiapelli. Nell’ottobre 2018, il comune di Pasiano di Pordenone(PN), città in cui vive, lo ha insignito di un attestato di pubblico riconoscimento, a seguito dei risultati ottenuti musicalmente.

La rassegna “I Bemolli sono blu -Viterbo in Musica 2023” è ideata e promossa dall’Associazione Musicale Muzio Clementi, ha il sostegno del Fondo Unico per lo Spettacolo del Ministero della Cultura, del Comune di Viterbo, della Fondazione Carivit, e si svolge in collaborazione con il Touring Club Italia sezione di Viterbo, l’Università degli Studi della Tuscia, il Conservatorio Santa Cecilia di Roma, l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, Carramusa Group, Associazione Amici di Bagnaia, Abbazia Cistercense di S. Martino al Cimino-Parrocchia di S. Martino Vescovo, Parrocchia S. Maria della Verità, Bruno Fini fotoreporter e Rai-Radio3 Classica.

Il programma è consultabile sul sito www.associazioneclementi.org e sui canali istituzionali del Comune di Viterbo.

