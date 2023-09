NewTuscia – VITERBO – Un corso di guida sicura, che si traduce in una maggiore sicurezza per l’impresa, oltre che sulla strada. È quello iniziato con CNA Sostenibile, che si concluderà nel mese di novembre. Il progetto “Safe Fleet – Interventi per la prevenzione del rischio stradale e l’innalzamento della capacità di gestione della sicurezza nelle aziende di autotrasporto merci” è finanziato dalla Regione Lazio e si sta svolgendo in aula per la parte teorica e per quella pratica da Centroauto, che collabora con la CNA anche attraverso delle convenzioni.

Il progetto prevede quattro edizioni per la formazione di autisti di aziende trasporto merci del territorio. L’obiettivo è appunto quello di innalzarne il livello di sicurezza, l’articolazione è in 26 ore di formazione basata su diversi i moduli: corretto uso dei tachigrafi, gestione delle emergenze in strada, percezione del rischio stradale in relazione alle proprie condizioni di salute e allo stato psicoemotivo e guida sicura.

Quella avviata è la seconda azione: la prima prevedeva la consulenza svolta presso le aziende per l’integrazione di un modello di gestione della sicurezza. Quattro quelle inserite nel progetto di formazione, che coinvolgerà un totale di circa 60 persone. Al termine verranno rilasciati gli attestati di frequenza al corso, oltre che quello di corretto uso dei tachigrafi, guida sicura, aggiornamento primo soccorso e corso per la prevenzione dell’uso di sostanze psicotrope o dell’abuso di alcool.