La vittima era affacciata alla finestra al piano terra della sua abitazione

NewTuscia – TERNI – La Polizia di Stato di Terni ha denunciato ieri due persone per furto con strappo in concorso, a seguito di un’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Terni, al termine della quale due cittadini rumeni – un uomo e una donna, entrambi di 46 anni e con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e per furto con strappo – sono stati identificati come i presunti autori del furto di una catenina ad una ultrasettantenne ternana, a fine agosto, nella zona di Borgo Bovio.

La donna, in stato di gravidanza, il 20 agosto scorso, è entrata dal cancello dell’abitazione della vittima, che era affacciata alla sua finestra a piano terra e, avvicinandosi, le ha chiesto un bicchiere d’acqua; la signora glielo portava, ma come questa si è avvicinata per posare il bicchiere, la donna le ha strappato la catenina d’oro dal collo ed è salita a bordo di un’auto, fuggendo con altri due uomini che la stavano aspettando.

Raccogliendo le testimonianze, anche di un signore che stava portando a spasso il cane e che aveva scambiato alcune parole con uno degli uomini a bordo dell’auto, con targa rumena e di cui ricordava alcuni numeri, gli investigatori della 3° Sezione della Squadra Mobile, sono riusciti a identificare due dei tre autori del reato, che sono stati denunciati a piede libero per furto con strappo.