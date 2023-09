NewTuscia – BOLSENA – Sono in dirittura d’arrivo i lavori di ristrutturazione che interessano l’incubatoio sul lungolago in via Cadorna, finanziati dalla Regione Lazio tramite il Flag. Si tratta di un’opera che attendevamo da anni e che punta a ridare dignità ad una struttura che era ormai divenuta fatiscente e poco adatta al contesto in cui è stata inserita.

Tramite la riqualificazione si è puntato a migliorare sia la parte interna che esterna, rendendo maggiormente fruibile lo spazio sulla spiaggia e più idoneo il lavoro che i pescatori andranno a fare sulla riproduzione delle specie ittiche.

Paolo Dottarelli

Sindaco di Bolsena