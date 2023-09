NewTuscia – VITERBO – Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Viterbo ha operato, in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano e la Cambridge University, per un’indagine geologica e paleoclimatica all’interno del complesso archeologico del Piano della Civita a Tarquinia.

Per permettere ai ricercatori di svolgere questa indagine i Vigili del fuoco di Viterbo hanno utilizzato le tecniche speleo-alpino-fluviali con una squadra specifica per questa necessità. Gli effettivi di Viterbo hanno assistito la calata speleologica del ricercatore all’interno di una cavità profonda circa 10 metri per un pozzo che è poi finito in uno spazio più ampio fino a 12 metri arrivando al pelo dell’acqua.

La dedizione dei Vigili del fuoco, che hanno seguito passo passo il ricercatore, ha reso sicura l’attività scientifica senza problemi di sicurezza.