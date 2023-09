Il consigliere delegato agli Eventi Francesco Laurenti: “Già al lavoro per i mercatini natalizi del 16 e 17 dicembre”

NewTuscia – RONCIGLIONE – Un debutto, quello della prima edizione della Fiera Farnesiana di Ronciglione, all’insegna della qualità e dell’originalità di prodotti che portano alto il nome del made in Italy.

Sabato 16 e domenica 17 settembre via Roma, una delle vie rinascimentali più belle della città, ha ospitato artigiani, artisti e produttori di diversa provenienza, che con le loro creazioni originali ed i prodotti enogastronomici del territorio hanno attirato la curiosità dei visitatori, decretando il successo di questa prima edizione:

“Avere a Ronciglione artigiani e produttori così originali, in occasione della prima edizione di un progetto che vuole crescere nel tempo, è stato un onore per noi – ha commentato il consigliere delegato agli eventi, Francesco Laurenti. Tante creazioni, prodotti tipici e opere artigianali, tutte diverse tra loro, hanno arricchito questo evento che nasce proprio per promuovere e dare valore alla qualità italiana. Siamo soddisfatti dell’affluenza registrata e soprattutto della gratificazione dei partecipanti, che hanno avuto l’occasione di farsi conoscere condividendo le intenzioni che animano questo progetto. Stiamo già lavorando ad una versione natalizia della Fiera Farnesiana che verrà realizzata il 16 e 17 dicembre”.

L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Ronciglione e rientra nel progetto “Gli antichi sapori e saperi della tradizione ronciglionese”, con il contributo dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio.