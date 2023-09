NewTuscia – ROMA – “Giovedì 21 settembre, alle ore 12.00, i cittadini residenti nel Lazio, in Veneto e in Valle D’Aosta riceveranno il primo messaggio sperimentale da parte di IT-ALERT, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale promosso dal Governo in collaborazione con la Protezione Civile. Questa innovativa iniziativa riveste un ruolo cruciale nella tutela della sicurezza dei cittadini italiani.

IT-ALERT è un sistema avanzato che consente di inviare messaggi direttamente ai telefoni cellulari situati in specifiche aree geografiche, in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso. Tale iniziativa garantirà una comunicazione tempestiva e efficace tra le autorità competenti e i cittadini, consentendo una risposta coordinata ed efficiente nelle situazioni di crisi.

Il valore strategico di IT-ALERT è un ulteriore passo avanti per la sicurezza della nazione, offrendo maggiore preparazione e protezione della popolazione in situazioni di emergenza, un impegno concreto per garantire la sicurezza dei cittadini attraverso l’implementazione di soluzioni innovative”.

Lo dichiara in una nota l’On. Mauro Rotelli, Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera.