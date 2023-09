NewTuscia – BRUXELLES – “Il testo adottato oggi dalla commissione agricoltura UE sulla strategia europea per le proteine, sbarra la strada alla produzione di carne sintetica. Questo voto ha di fatto eliminato ogni riferimento allo sviluppo di proteine alternative, dicendo no ai prodotti alimentari innovativi a base cellulare, che avrebbe di fatto aperto la strada alla commercializzazione e al sostegno ai cibi sintetici. Oltre ai danni per un intero settore economico, il cibo in laboratorio presenta ancora incognite per le conseguenze sulla salute delle persone. Oggi è prevalso il buon senso, è il segno che l’Europa inizia a capire quello che l’Italia dice da tempo: sosteniamo l’agricoltura e l’allevamento, supportando la produzione interna di alimenti proteici naturali, per i quali l’Europa è ancora troppo dipendente dall’estero”