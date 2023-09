NewTuscia – MONTECASTRILLI – Torna a Montecastrilli il 23 e 24 settembre il Festival Umbria Outdoor Experience, nelle Terre dei Borghi Verdi, dedicato agli sport all’aria aperta. La location sarà sempre il Centro Fiere “Don Antonio Serafini” dove il Comune di Montecastrilli organizza, per il secondo anno consecutivo, un evento per tutti gli appassionati degli sport all’aria aperta all’insegna del benessere e del contatto con la natura. “Con questa due giorni – afferma il Sindaco Riccardo Aquilini – intendiamo promuovere l’efficacia del connubio sport-salute-ambiente, attraverso la realizzazione di un grande contenitore di valorizzazione e promozione dello sport e dell’attività fisica all’aria aperta. L’obiettivo è sensibilizzare giovani e famiglie alla pratica degli sport outdoor.

Con questo Festival inoltre – prosegue Aquilini – ci poniamo anche un altro importante obiettivo e cioè quello di pubblicizzare e promuovere l’offerta turistica locale proponendo la conoscenza di percorsi e sentieri di cui il territorio è ricco. Per raggiungere questo ambizioso traguardo sono state inserite all’interno dell’evento molte attività sportive outdoor che si alterneranno ad un ricco programma di iniziative. Un appuntamento, quindi – conclude il Sindaco – stuzzicante e variegato, che sarà caratterizzato da convegni, trail, trekking, escursioni in e-bike e tanto altro ancora”. Si parte sabato alle ore 9.00, con l’apertura dell’area espositiva e l’inizio di numerose dimostrazioni sportive, che si susseguiranno fino alle ore 19.00. Alle ore 9.30 è previsto l’incontro con il ciclo-viaggiatore Lorenzo Barone, che sarà seguito, alle ore 11.30, dal convegno “Be Sport, Benessere e Sport”, a cura della Dott.ssa Elvira Longo, pediatra.

Il programma sportivo inizierà sabato alle 14.30, con una gara di Ruzzolone organizzata in collaborazione con la Figest che si svolgerà lungo Strada dei Fondi – Vocabolo Carbonare Fontana. Alle 15.30 il via alla “Transameria bike tour” con visita in aziende di prodotti tipici, accompagnati da Slow Food Umbria. A seguire alle 17.00 lo show di mountain bike freestyle by Gallo Bikepark. Alle 17.30 avrà invece luogo la tavola rotonda di Coni e Unipg “Il ruolo degli sport outdoor in ambiente naturale e il loro ruolo nella promozione della salute”.

Domenica il via è previsto alle 9.00, con l’apertura dell’area espositiva e l’inizio delle attività di animazione. Sempre alle 9.00 partirà la passeggiata delle Terre dei Borghi Verdi, condotta da una guida alpina del Cai. Si proseguirà alle 9.30 con l’Urban Trail, in collaborazione con la Ternana Marathon, e con la partenza del Bike Tour “Bike Experience: alla scoperta degli antichi romani”. Il termine di tutte le attività, sia sabato che domenica, è fissato alle 19.00 con la chiusura dell’area espositiva. “Ringraziamo – afferma ancora Aquilini la Fondazione Carit per il contributo concesso che ci permette la realizzazione dell’evento e tutte le associazioni del territorio per la disponibilità e il supporto dati per l’organizzazione. A tutti i partecipanti e i visitatori va l’augurio di vivere un’esperienza emozionante e coinvolgente, da ripetere nei prossimi anni”. Per maggiori informazioni Giorgia 333.6114924, Paola 339.7535332. Prenotazioni attività sportive www.umbriaoutdoorexperience.it, info@umbriaoutdoorexperience.it