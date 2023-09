NewTuscia – FARNESE – “Memorie dal fiume Fiora” verrà presentato venerdì 22 settembre, ore 18, a Farnese nella sede della Riserva regionale “Selva del Lamone” (Località Bottino snc). Interverranno Giovanni Antonio Baragliu, Italo Sarro e Antonello Ricci. Indirizzi di saluto del sindaco di Farnese Giuseppe Ciucci e del direttore della Riserva Pierluca Gaglioppa. Sarà presente l’autore. Ai primi venti partecipanti verrà offerta una copia del libro in dono.

“Memorie dal fiume Fiora”, libro d’esordio di Eraclio Tozzi, rievoca un’avventura vissuta in giovinezza dall’autore durante i giorni passati a discendere l’alveo di questo fiume. Il Fiora, che nasce alle pendici meridionali del monte Amiata, all’interno della chiesa della Madonna delle Neve nel paese di Santa Fiora in provincia di Grosseto, e sfocia alla Marina di Montalto (dove Tozzi è nato nel 1955), ha segnato per secoli i confini tra lo stato di Toscana e quello pontificio. I fatti rammemorati si collocano nei mesi di agosto degli anni 1978 e ’80. Il racconto, tra umoristico e drammatico, trasporta il lettore in una natura – almeno a quel tempo – ancora largamente incontaminata, insieme con il narratore e con Stelio e Giuseppe, suoi compagni di avventura: un terzetto che tra momenti allegri, peripezie e fatiche poté vivere un’esperienza che avrebbe seguitato a portare nel cuore nei decenni a venire. Quasi come una metafora del viaggio che conduce ciascun essere umano dall’età della spensieratezza a quella adulta, quei giorni avrebbero segnato il cammino verso una superiore consapevolezza dei propri limiti e delle proprie capacità. Ma anche certi stati emotivi suscitati dai messaggi che quell’ambiente naturale talora invia alle profondità dell’anima. Esperienza quest’ultima che, negli aspetti suoi sublimi e inquietanti, avrebbe portato in dono all’autore la consapevolezza del legame di coappartenenza tra noi uomini e la natura che ci circonda: messaggio mistico la cui provenienza resta tuttavia ignota alla ragione.

L’iniziativa rientra nel programma #viviparchidellazio promosso dalla Rezione Lazio ed è organizzata in collaborazione con la Riserva naturale regionale “Selva del Lamone”

Info e prenotazioni: tel. 0761-458861, cell. +39 331 2346429, rnselvalamone@regione.lazio.it