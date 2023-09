L’UFFICIO MIGRANTES DELLA DIOCESI DI CIVITA CASTELLANA in collaborazione con il comune e le Caritas parrocchiali

il 24 settembre 2023 – ore 16.00 presso la Parrocchia dei SS. Giuseppe e Marco a Orte Scalo

Organizza

La Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato “Liberi di scegliere se migrare o restare”

Migranti. Papa Francesco a Sacrofano: “Cristo ci liberi dalla paura di incontrarlo nei poveri e nei migranti”

NewTuscia – CIVITGA CASTELLANA – La Chiesa celebra la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato dal 1914. È sempre stata un’occasione per dimostrare la preoccupazione per le diverse categorie di persone vulnerabili in movimento, per pregare per loro mentre affrontano molte sfide, e per aumentare la consapevolezza sulle opportunità offerte dalla migrazione.

Ogni anno la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato viene celebrata il 24 settembre. Il titolo scelto dal Santo Padre per il suo messaggio annuale, è: “Liberi di scegliere se migrare o restare”.

I migranti fuggono dalle guerre, dalla fame e dall’odio tribale, ma portano con sé nella fuga un bagaglio di competenze, coraggio e determinazione che possono arricchire le comunità ospitanti, diventando risorse preziose per la società e per il bene comune.

L’appello del Papa, è a camminare insieme per ricomporre la famiglia umana, per costruire assieme il nostro futuro di giustizia e di pace, assicurando che ovunque, ci sia sempre una comunità pronta ad accogliere, senza lasciare fuori nessuno. Un impegno di tutti, ciascuno secondo le proprie responsabilità, per fare della migrazione una scelta davvero libera, perché tutti hanno diritto ad una

vita dignitosa, ad un futuro migliore, per sé e per i loro figli.

Programma:

16.00 – Arrivo degli invitati.

16.30 – Conferenza sul tema: “Le sfide migratorie sul territorio”.

18.30 – Santa Messa presieduta S. E. Mons. Marco Salvi, vescovo diocesano di Civita Castellana.

19.30 – Momento conviviale, cena multiculturale e musica