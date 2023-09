NewTuscia – ROMA/FIRENZE – Il Dr. Giovanni Brajon è il nuovo Direttore Sanitario dell’Istituto Zooprofilattico Lazio e Toscana “M.Aleandri”, lo ha nominato il Commissario Straordinario dell’Istituto, Dr. Stefano Palomba.

Veterinario, laureato nel 1984 presso l’Università di Pisa, Giovanni Brajon vanta una lunga esperienza all’interno dell’Istituto dove lavora dal 1988. Responsabile dell’Unità Operativa Territoriale Toscana Centro con le Sedi di Firenze e Arezzo, il Dr. Brajon, ringraziando il Commissario Straordinario per questo incarico, si dichiara pronto a cogliere con impegno la sfida. Nelle sue nuove funzioni di Direttore Sanitario, dirigerà per il prossimo triennio i servizi sanitari in stretta collaborazione con il Commissario Straordinario e il Direttore Amministrativo.